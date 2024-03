I fatti del 18 Marzo: Putin vince, Macron chiede il cessate il fuoco, Meloni in Egitto

18/03/2024 07:03:00

E' il 18 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Putin ha vinto le presidenziali in Russia con l’88% dei voti. Ora potrà restare al Cremlino fino al 2030. Alla fine sarà stato al potere più a lungo di Stalin

• Nel giorno delle elezioni ci sono stati 70 arresti. Julija Naval’naja è andata a votare a mezzogiorno all’ambasciata di Berlino, ha detto di aver scritto sulla scheda elettorale il nome di suo marito Alexej

• Macron vuole chiedere alla Russia un cessate il fuoco durante le Olimpiadi. Intanto Pupo è volato a Mosca per esibirsi nell’ex Palazzo dei congressi





• Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen sono volate al Cairo per firmare accordi con il generale al-Sisi. L’Unione europea garantirà all’Egitto, 7,4 miliardi di euro tra il 2024 e il 2027. In cambio, gli egiziani dovranno fermare i flussi migratori. E Giulio Regeni?

• L’account Instagram della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato hackerato

• Il nuovo premier del Galles è Vaughan Gething, avvocato, 50 anni, nato in Zambia, figlio di un veterinario gallese e di una contadina di colore. Ormai nel Regno Unito non c’è più un solo primo ministro «maschio bianco»

• I legali dell’ad di Exor John Elkann hanno annunciato una querela contro una troupe di Porta a Porta, che avrebbe effettuato delle riprese con un drone, sorvolando la sua residenza privata

• La tensione attorno alle manifestazioni dei pro-Palestina sale sempre di più. Il ministro Lollobrigida ricorda che negli anni 70 «l’eccessiva tolleranza aveva portato al terrorismo». Al Viminale stanno cercando di capire come gestire il dissenso nelle università

• Tutti stanno cercando di convincere Netanyahu a non marciare su Rafah. Lui non vuole sentire ragioni

• Nel centrodestra, Salvini litiga con Tajani e con la Meloni. Nel centrosinistra, dopo l’improvvisa marcia indietro dell’oculista Laceranza come candidato alla Basilicata, Schlein e Conte hanno deciso di ricompattarsi su Piero Marrese, presidente dem della provincia di Matera

• C’è una novità nell’inchiesta bis su Unabomber, a quindici anni di distanza dall’ultimo dei 34 attentati. Ora oltre agli 11 imputati sono saltati fuori 15 nomi, cui i giudici hanno chiesto il test del dna

• Fedez è volato a Londra con la sua assistente personale, Eleonora Sesana, sempre presente con lui nei viaggi. I due si sono anche concessi una romantica cena a due

• Altri due uomini hanno ammazzato le loro donne. Alla periferia di Roma un cinese ha ucciso la moglie. In Salento, un signore di 57 anni ha ucciso la ex moglie. Entrambi hanno usato il coltello

• A Secondigliano, Napoli, due fidanzati s’erano appartati in un box auto, sono morti soffocati dai gas di scarico della macchina mentre facevano l’amore

• Un senegalese di 26 anni ha aggredito una donna di 60 nella sala d’attesa della stazione di Domodossola, l’ha trascinata per diversi metri fino alla cantina di un palazzo lì vicino e ha preso ad abusare di lei

• Morto Berlusconi, il parlamentare più ricco è il deputato leghista Antonio Angelucci: supera di poco Matteo Renzi

• SpaceVIP, un’azienda statunitense che offre viaggi nello spazio, ha annunciato di voler organizzare viaggi di lusso di sei ore nella stratosfera. Prezzo del biglietto: 500 mila dollari a testa

• Inter Napoli è finita 1 a 1, Juve Genoa 0 a 0 (con grande scorno di Allegri), al’Olimpico la Roma ha sconfitto il Sassuolo per 1 a 0 grazie a una magia di Pellegrini al 5’ del s.t. A Verona il Milan ha sconfitto i padroni di casa dell’Hellas per 3 a 1

• Joe Barone, braccio destro di Rocco Comisso, ha avuto un attacco cardiaco ed è stato trasferito in fretta e furia al San Raffaele di Milano. Atalanta Fiorentina è stata rinviata

• A Cardiff la nazionale italiana di rugby ha battuto il Galles per 24 a 21. L’Italia chiude così il Sei Nazioni con un risultato storico

• Jannik Sinner ha perso la semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells contro Carlos Alcaraz

• È morto il grande etologo Frans de Waal. Era l’uomo che sussurrava agli scimpanzé. Un cancro allo stomaco se l’è portato via all'età di 75 anni

Titoli

Corriere della Sera: Putin, plebiscito e proteste

la Repubblica: Russia, un voto da Zar

La Stampa: Sette miliardi ad Al Sisi / Meloni archivia Regeni

Il Sole 24 Ore: Fisco e immobili / Bonus casa, cessioni / all’ultima chiarata / con importi record

Il Messaggero: Egitto, accordo sugli sbarchi

Il Giornale: Patto Italia-Egitto contro l’invasione

Qn: Meloni in Egitto, 7 miliardi di aiuti Ue

Il Fatto: Campo stretto in Basilicata / E i centrini corrono a destra

Libero: La strage dei candidati

Il Mattino: Migranti, intese con l’Egitto

il Quotidiano del Sud: Un’economia mezza di guerra

Domani: Tra propaganda, strategie e gaffe / Ecco gli spin doctor del governo