I fatti del 20 Marzo: Meloni in Senato, condannato l'omicida di Giogiò Cutoli, il maggiordomo fa causa a Berlusconi

20/03/2024 06:48:00

E' il 20 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Meloni parla in Senato e ribadisce il pieno supporto a Kiev con l’invio di armi, ma non di truppe. Condanna il voto farsa nei territori occupati dai russi e l’attacco del 7 ottobre di Hamas, ma si oppone a un’offensiva di Israele a Rafah.

• Polemiche perché, in Senato, un liceale di 16 anni, che assisteva alla seduta dell’Aula con la sua classe, ha mimato il gesto della pistola puntando le dita contro Meloni

• Il ragazzo di 17 anni che ad agosto a Napoli ha ucciso Giogiò Cutolo con un colpo di pistola è stato condannato a vent’anni di galera. Tensione e minacce al termine dell’udienza





• Pier Silvio Berlusconi è stato chiamato in tribunale dal suo maggiordomo, Lucio Camba, che si occupava della villa in Liguria. Sostiene che gli straordinari fatti durante il Covid non gli sono stati pagati

• A luglio Meloni è attesa in tribunale, come parte offesa, dopo che due sassaresi – padre e figlio – hanno contraffatto video hard apponendo la sua faccia al corpo di una pornoattrice

• Il ministro Piantedosi ha avviato l’iter per lo scioglimento del Comune di Bari: una commissione dovrà effettuare un’approfondita verifica. L’atto segue un’inchiesta che ha portato a più di cento arresti per voto di scambio. Furioso il sindaco Decaro (Pd) che parla di «un atto di guerra»





• Netanyahu continua a dire che non può eliminare Hamas senza entrare a Rafah. Oggi dovrebbe parlare con i senatori repubblicani americani. Nella notte almeno 27 palestinesi sarebbero morti nel campo di al-Nuseirat

• Il quinto mandato presidenziale di Putin è iniziato con il siluramento del comandante della marina Nikolai Yevmenov, l’annuncio di una visita a Xi Jinping e una provocazione a Parigi sull’invio di soldati francesi in Ucraina

• Hong Kong ha approvato una nuova legge sulla sicurezza. Introduce 39 nuovi reati per tradimento, insurrezione, sedizione, incitamento all’ammutinamento o al malcontento

• Teheran respinge la salma di Vida Shahvalad, la ragazza iraniana morta a Secondigliano mentre faceva l’amore con il fidanzato: «È una peccatrice»

• Il mondo del calcio è in lutto. È morto il dg della Fiorentina Joe Barone, braccio destro del patron Rocco Commisso. Avrebbe compiuto 58 anni oggi

• Morto anche Konstantin Koltsov, ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio nonché fidanzato della tennista Aryna Sabalenka. Si è suicidato lanciandosi dal balcone di un hotel di Miami. Aveva 42 ani e tre figli

Titoli

Corriere della Sera: Meloni: Russia, voto farsa

la Repubblica: Pnrr sotto accusa

La Stampa: Russia, sgarbo di Salvini a Meloni

Il Sole 24 Ore: Negozi, patto con le chiusure

Avvenire: Corpi sfruttati

Il Messaggero: Bce, affondo sul green deal / «Rallenta la produttività»

Il Giornale: Piccoli odiatori crescono

Leggo: Addio code, il Fisco è online

Qn: Urso a Stellantis: «Ora servono i fatti»

Il Fatto: 700 incontri con le lobby: / così l’Ue butta soldi in armi

Libero: Meloni fischia / la fine della ricreazione

La Verità: Altro che ius soli, l’Italia / ha il record Ue di cittadinanze

Il Mattino: Vent’anni al killer di Giogiò

il Quotidiano del Sud: La difesa comune cambia l’Europa

il manifesto: Karma letale

Domani: Sulla Russia asse tra Meloni e Tajani Anche la Lega pensa a una Salvinexit