I fatti del 26 Marzo: strappo Usa - Israele, paura attentati a Pasqua, Meloni avvisa Salvini

26/03/2024 06:59:00

E' il 26 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Strappo storico tra Usa e Israele. Ieri all’Onu è stata approvata una risoluzione per un cessate il fuoco a Gaza durante il periodo del Ramadan e, per la prima volta, Washington non ha messo il veto. Furioso Netanyahu

• Putin ammette che la strage alla Crocus City Hall è di matrice islamica ma lascia intendere che il mandante potrebbe essere Kiev

• In vista delle vacanze di Pasqua Italia, Francia e Germania alzano i livelli di sicurezza per evitare attentati

• Il caso Decaro continua a far discutere. La Meloni difende Piantedosi, il Pd accusa la maggioranza di usare le presunte infiltrazioni mafiose per coprire i guai giudiziari di Santanchè. E poi la foto del sindaco con le parenti del boss e le affermazioni di Emiliano. Di certo c’è solo che la commissione d’accesso è arrivata a Bari

• Meloni avvisa Salvini: «Dividerci ora è un favore alla sinistra». Sulla von der Leyen dice che è la maggioranza che conta «non il presidente»

• A Palazzo Grazioli, ex casa di Silvio Berlusconi e ora sede dell’Associazione stampa estera, spunta un passaggio segreto: «Un buon modo per consentire agli ospiti della festa di andarsene in fretta?»

• La Commissione europea teme che le nozze tra Lufthansa e Ita danneggino i passeggeri e la concorrenza. A Linate avrebbero una posizione dominante

• Dopo aver permesso a Noland Arbaugh di muovere il cursore di mouse grazie alla forza del pensiero, Elon Musk ora vuole usa i chip Neuralink per ridare la vista ai ciechi

• L’Ue avvia indagini su Alphabet, Apple e Meta. Non avrebbero rispettato le regole europee sulla concorrenza online

• Ieri Mosca è tornata a colpire Kiev con i missili ipersonici. La Nato blinda il fianco Est per proteggere la Polonia

• Trump ha ottenuto un super sconto da quasi trecento milioni sulla cauzione per gli asset gonfiati e avrà altri dieci giorni di tempo per pagare. Un altro tribunale però ha respinto la sua istanza e lo ha mandato a processo per il caso Stormy Daniel. Prima udienza il 15 aprile

• È atteso per domani il giudizio di Londra sull’estradizione di Julian Assange

• La trattativa tra Eni e Antonio Angelucci per la cessione dell’Agi è praticamente conclusa ma lui vuole che il cane a sei zampe compri la pubblicità sui suoi giornali

• Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Ha firmato un contratto di due anni

• In Francia è nato il #MeTooGarçons, le denunce degli attori abusati da agenti, registi e produttori

• A Miami Musetti ha battuto in due set l’americano Ben Shelton e va agli ottavi. Oggi scendono in campo Sinner e Arnaldi. Nel doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto nei quarti di finale

Titoli

Corriere della Sera: Usa-Israele, strappo all’Onu

la Repubblica: Allarme Isis / in Europa

La Stampa: Meloni-Lega, lite europea

Il Sole 24 Ore: Borsa, ecco i titoli con dividendi fino al 10% / In tre mesi collocati BTp per 112 miliardi

Avvenire: Colpo per la tregua

Il Messaggero: Test psicologici per le toghe

Il Giornale: L’America scarica Israele

Leggo: «Uccidete senza pietà»

Qn: Supermissili su Kiev, sale l’allerta Nato

Il Fatto: Il giorno di Assange

Libero: La memoria a rate di Decaro

La Verità: La trattativa Pd-Mafia / è una faida a sinistra

Il Mattino: Test psicologici per i giudici

il Quotidiano del Sud: Italia batte Germania 7 a 0

il manifesto: Il veto strappato

Domani: Gaza, l’Onu chiede il cessate il fuoco Furia di Netanyahu contro Biden