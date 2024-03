I fatti del 27 Marzo 2024: il ponte a Baltimora, le accuse di Putin, la stretta sul Superbonus

27/03/2024 06:49:00

E' il 27 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• A Baltimora una nave cargo fuori controllo s’è schiantata contro un pilone del Francis Scott Key e in una manciata di secondi il ponte è crollato nel fiume Patapsco. Il bilancio è di un morto, un superstite e sei dispersi. Tutti operai. Nessuno crede che siano ancora vivi. Una tragedia che poteva essere ben peggiore se le autorità non avessero bloccato in tempo il traffico

• Putin accusa Ucraina, Usa e Gran Bretagna per la strage al Crocus City Hall di Mosca. Ma viene sconfessato dal suo amico Lukašenko: il presidente bielorusso ha fatto sapere che i quattro presunti attentatori erano diretti a Minsk e, solo dopo aver visto i blocchi autostradali, hanno virato verso il confine ucraino

• Il consiglio dei ministri ha varato una importante stretta ai Superbonus, con l’addio ai crediti d’imposta e gli sconti in fattura. Via libera anche ai test psicoattitudinali per i magistrati. Polemiche da parte dell’Amn





• Verso le europee. La maggioranza è ancora divisa: Salvini continua a punzecchiare gli alleati. Intanto Schlein è pronta a candidarsi, Conte è in difficoltà e Renzi si allea con Maggi per la lista Stati Uniti d’Europa, lanciata da Bonino. Qui gli aggiornamenti in Sicilia.

• Il Tesoro vuole mette sul mercato un altro 12,5 per cento del Monte Paschi di Siena e punta a incassare circa 650 milioni. Dopo l’operazione, scenderà al 26,73 per cento del capitale sociale della banca

• Donald Trump è di nuovo ricco. Ieri ha quotato in Borsa il suo social Trust e le azioni sono balzate del 43 per cento. Tradotto? Il tycoon si è messo in tasca 5,5 miliardi di dollari

• A Londra l’estradizione di Assange è stata sospesa. I giudici chiedono garanzie agli Usa. Se al 20 maggio le dichiarazioni fornite non soddisferanno la Corte britannica, il fondatore di Wikileaks potrà fare appello. Altrimenti dovrà giocarsi la carta del ricorso a Strasburgo

• Nessuna tregua in vista per Gaza. Hamas e Israele non hanno trovato un accordo. Ieri 18 persone sarebbero morte nel tentativo di ottenere gli aiuti paracadutati: sei sono state calpestate dalla calca, dodici sono affogate in mare

• A Novellara l’ultimo saluto a Saman Abbas. A quasi tre anni dalla morte, è stata finalmente sepolta la ragazza pachistana di 18 anni uccisa la notte del 30 aprile del 2021 dai suoi familiari perché contraria a un matrimonio combinato

• Luigi Morgante, vicepresidente nazionale di Noi Moderati, è accusato di stalking. Avrebbe molestato l’ex che mise incinta perché non voleva il figlio che lei portava in grembo. Lui nega tutto

• Francesco Acerbi è stato assolto per mancanza di prove. Nessuna delle 20 e più telecamere ha immortalato il momento del presunto insulto razzista a Juan Jesus



• A Miami Jannick Sinner conquista i quarti, battendo Christopher O’Connell per 6-4; 6-3. Eliminati sia Arnaldi, battuto da Machac, che Musetti, sconfitto da Alcaraz. Oggi scendono in campo per il doppio femminile Errani e Paolini.

Titoli

Corriere della Sera: Mosca accusa l’Occidente

la Repubblica: Putin vuole l’escalation

La Stampa: Terroristi, Putin attacca / «Usa e Londra complici»

Il Sole 24 Ore: Stretta salva conti su bonus e aiuti

Avvenire: Accuse a prescindere

Il Messaggero: Superbonus, l’ultima stretta

Il Giornale: Test psicologici per i magistrati

Leggo: «Vendetta contro Kiev e Nato»

Il Fatto: Renzi fa l’ammucchiata / con Bonino, Cuffaro&C.

Libero: Mannaia sui bonus

La Verità: La Nato ammassa le truppe / al confine con la Russia

Il Mattino: Superbonus, la stretta finale

il Quotidiano del Sud: Noi facciamo teatrino

il manifesto: Si potrebbe tornare a Milano / il 25 / aprile

Domani: Sanità, gli italiani non si curano più / Salvini accelera sull’autonomia