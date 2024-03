Marsala, la via Edoardo Alagna sempre tra rifiuti e incuria

27/03/2024 12:39:00

Ancora degrado e ancora rifiuti in via Edoardo Alagna a Marsala. Da anni diversi cittadini segnalano ciò che avviene ormai quotidianamente, con i marciapiedi occupati dai rifiuti e le aiuole non curate che occupano buona parte dello spazio per i pedoni.

"Alcune foto di momenti diversi, che mi hanno girato, di via Edoardo Alagna, nel tratto compreso fra piazza del Popolo e piazza Piemonte e Lombardo, che frequentemente si presenta in queste condizioni - ci scrive l'ex sindaco Alberto Di Girolamo -. Uno spettacolo indecoroso per i marsalesi e per i turisti. Siamo al centro della città, in una strada super trafficata, che inoltre ha i marciapiedi stretti e quando sono occupati dai rifiuti, i pedoni, i genitori con le carrozzine, i disabili, sono costretti a camminare in mezzo alla strada, con tutti i rischi a cui vanno incontro. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri dovrebbero conoscere quella strada e le condizioni in cui spesso si trova, naturalmente non è solo via E. Alagna piena di rifiuti. Purtroppo sono insensibili - conclude Di Girolamo - a tutto e a tutte le segnalazioni. Nonostante ciò, hanno il coraggio di continuare a parlare di decoro e di turismo".

