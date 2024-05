I fatti del 6 Maggio 2024: medici via dall'Italia, governo contro le società di calcio

06/05/2024 06:54:00

E' il 6 Maggio del 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sempre più spesso giovani medici lasciano l’Italia e vanno a lavorare all’estero, dove gli stipendi sono più alti. Dal 2019 al 2021 abbiamo perso oltre 21 mila dottori. Quest’anno ne perderemo altri 20 mila

• Il governo vuole istituire una Autorità indipendente che faccia vigilanza sui bilanci delle società di calcio. Il pallone sarebbe di fatto commissariato. A detta di molti, ci sarebbe dietro lo zampino di Lotito

• Qn ha tirato fuori un video in cui si vede uno studente italiano di 25 anni aggredito e torturato dalla polizia di Miami, Florida





• Ieri i 15 italiani rimasti bloccati sull’isola di Socotra, nello Yemen, sono stati rimpatriati con un volo della Farnesina. Qualcuno si chiede: perché non glielo facciamo pagare?

• Sadiq Khan è stato eletto per la terza volta sindaco di Londra. Ma la novità è che ormai in Inghilterra tantissimi candidati sono islamici

• Sinner ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali di tennis di Roma per via di un infortunio all’anca

• È stata ritrovata Milena Santirocco, l’insegnante di fitness di 54 anni sparita da una settimana. Era in Campania

• Madonna si è esibita a Copacabana davanti a 1,6 milioni di fans. Meglio dei Rolling Stones che arrivarono al massimo a 1,5.

• Open AI starebbe per lanciare la sfida al monopolio di Google. Sam Altman sarebbe pronto a lanciare un motore di ricerca basato su ChatGPT

• A Palermo una donna di 62 anni, agente della polizia municipale, ha ucciso il marito con la pistola d’ordinanza, poi ha rivolto l’arma contro sé stessa e s’è ammazzata

• In Friuli una donna di 42 anni ha colpito al collo l’amante con un paio di forbici. Prima che morisse gli ha gettato in faccia dell’acido

• Nello zuccherificio di Brindisi un operaio stava sistemando un nastro trasportatore inceppato. Ha infilato un braccio nello sportellino d’ispezione. Arto tranciato di netto. Morto dissanguato

• Il Getty non vuole restituire all’Italia l’Atleta di Lisippo, farà appello



• Ieri, 5 maggio, Giulia Cecchettin avrebbe compiuto 23 anni. «È dura» ammette al telefono il padre Gino «lo è ogni singolo giorno quando mio alzo e vedo la camera di Giulia vuota»

• Ieri sera all’Olimpico Roma Juventus si è chiusa sull’1 a 1. Milan Genoa è finita 3 a 3. Verona Fiorentina, 2 a 1. Empoli Frosinone 0 a 0. Cagliari Lecce 1 a 1.

• Il Trento ha vinto la Champions League per le squadre di pallavolo maschile. La Champions, del Campionato femminille…

• Il pilota britannico della McLaren Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Miami di Formula 1, il primo della sua carriera, arrivando davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen, il campione del mondo in carica, e al pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc.

• Il Giro d’Italia è cominciato. Al momento maglia rosa è Tadej Pogacar

• È morto il giornalista David Messina, alla Gazzetta dello Sport dalla metà degli anni Settanta. Pioniere delle cronache di calciomercato. Aveva 92 anni

• Se n’è andato anche Franco Tomba, padre di Alberto Tomba, uomo molto riservato. Aveva 84 anni

Titoli

Corriere della Sera: Minaccia russa sull’Europa

la Repubblica: Rai, guerra al sindacato

La Stampa: «Trattato da terrorista, vivo per miracolo»

Il Sole 24 Ore: Mercato della casa / Mutui, il tasso fisso / batte il variabile / Spinta alle vendite

Il Messaggero: «Putin a Kiev? Improponibile»

Il Giornale: Spie e sabotaggi russi in Europa

Qn: «Mi sentivo senza scampo»

Leggo: «La polizia Usa mi ha torturato»

Libero: A lezione di Intifada

Il Fatto: Ecco chi soffia sul fuoco / per la guerra mondiale

La Verità: Così gli «esperti» di vaccinazioni / hanno mandato Camilla a morire

Il Mattino: Il capitale euromediterraneo

il Quotidiano del Sud: Risorse, centralizzare per crescere

Domani: Anm contro le riforme del governo / «Vogliono controllare i magistrati»