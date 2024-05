  La Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti sbarca in Sicilia

10/05/2024 12:53:00

Il 6 maggio 2024 ha segnato un capitolo indelebile nella storia dell'olivicoltura siciliana. La Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti (FIOI) ha fatto il suo ingresso nell'isola con la creazione di una delegazione e celebrando questo momento di grande significato presso la Tenuta Cavasecca a Noto.

L'evento, che ha attirato l'attenzione di olivicoltori provenienti da ogni angolo della Sicilia, è stato un tributo tangibile al ruolo cruciale che questa regione gioca nel panorama dell'olivicoltura nazionale. Tra i protagonisti della giornata, Antonella Titone, vicepresidente di FIOI e e produttrice presso l'Azienda Agricola Titone, ha espresso la sua soddisfazione per l'arrivo della federazione in Sicilia: "Creare una delegazione in questa terra è un passo avanti di immenso valore.

L'entusiasmo e l'interesse dimostrato dagli intervenuti testimoniano il potenziale di crescita e condivisione di valori che caratterizzano la nostra comunità”. Caterina Mazzocolin, Segretario Generale di FIOI, ha evidenziato l'entusiasmo che ha raccolto la comunità olivicola siciliana nell'aderire alla federazione. "L'incremento dei nuovi soci e la creazione di questa delegazione sono segnali tangibili della volontà di promuovere buone pratiche e di favorire una crescita sostenibile per tutti gli attori del settore”. Il delegato FIOI per la Sicilia, Vincenzo Signorelli, ha sottolineato il contributo fondamentale di Antonella Titone nel panorama olivicolo, definendola un punto di riferimento imprescindibile per gli olivicoltori storici.

"Antonella Titone ha ribadito con forza che dobbiamo rimanere sempre aperti all'apprendimento, un messaggio che risuona profondamente in una comunità desiderosa di crescere e innovare”. L'incontro ha offerto l'opportunità unica di scoprire i progetti e le iniziative della Federazione, nonché di partecipare a una degustazione degli oli prodotti dai soci FIOI. Un momento di condivisione e di confronto, arricchito dalla presenza di esperti e professionisti del settore, che ha evidenziato l'importanza di unire le forze per promuovere la qualità e l'eccellenza dell'olio siciliano. In chiusura, Dario Ficara, vicedelegato FIOI per la Sicilia e rappresentante della Tenuta Cavasecca, ha espresso la sua soddisfazione per l'affluenza e l'interesse suscitati dall'evento, sottolineando l'obiettivo di suscitare curiosità e stimolare il dibattito attorno all'olivicoltura siciliana. Si apre un nuovo capitolo per l'olivicoltura siciliana, che unisce passato e presente in un'unica visione di crescita e sviluppo per il settore.