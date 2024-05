I fatti del 10 Maggio: Roccella contestata, Rushdie contro Meloni, Toti interrogato

10/05/2024 07:08:00

E' il 10 Maggio 2024: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La ministra Eugenia Roccella è stata contestata. Agli Stati generali della natalità gli attivisti di Arasne le hanno impedito di parlare. Solidarietà da Mattarella. Ma dal Pd dicono che non è censura ma dissenso. Polemiche

• Al Salone del libro di Torino Salman Rushdie ha attaccato Giorgia Meloni: «I politici devono aver la pelle dura». E poi: «Io a questa signora darei un consiglio di essere meno infantile e di crescere»

• Guido Crosetto ha difeso Giovanni Toti e puntato il dito contro i magistrati. Oggi il governatore della Liguria dovrebbe rispondere all’interrogatorio di garanzia, ma è probabile che si avvalga della facoltà di non rispondere così come ha fatto Signorini

• A Milano un marocchino, con tre ordini di espulsione, ha accoltellato un poliziotto. L’agente è stabile ma non fuori pericolo. Scoppiano le polemiche tra la maggioranza che accusa Sala di non sapere gestire la sua città e il sindaco che accusa il governo di non aver rimpatriato l’aggressore





• Papa Francesco ha consegnato la Bolla di indizione del Giubileo 2025 Spes non confundit, Al centro, «gesti di speranza» per anziani, malati, nonni, giovani, migranti, vittime di guerra e detenuti

• L’Atalanta conquista la sua prima finale europea. A Bergamo ha battuto il Marsiglia 3-0 (all’andata 1-1) grazie ai gol di Lookman, Ruggeri e Touré. Mercoledì 22 la Dea giocherà contro il Bayer Leverkusen, che ieri sera ha eliminato la Roma. I giallorossi erano in vantaggio di 2 reti fino ha otto minuti dalla fine, poi un autogol di Mancini e una rete Staniši─ç hanno stroncato ogni speranza

• Il Pnrr procede a rilento. Solo il 28 per cento degli obiettivi della sesta rata da 9,2 miliardi è stato raggiunto. E la scadenza è a giugno

• Le emissioni di gas serra sono in calo del 6,2 per cento. Una buona notizia

• Il blocco delle armi da parte degli Usa non ha piegato Netanyahu: «Se dobbiamo combattere da soli, combatteremo da soli: e vinceremo». Ben Gvir e Trump accusano Biden di essere un fiancheggiatore di Hamas

• La grande parata del 9 maggio si fa sempre più piccola e le minacce di Putin sempre più grosse. Per la terza volta in una sola settimana, il presidente russo torna a evocare l’uso di armi nucleari: «Le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento»

• Per la seconda volta in sei mesi, Volodymyr Zelens’kyj ha sostituito il capo delle operazioni speciali. Ha licenziato Lupanchuk e promosso Trepak. Le operazioni speciali sono quelle condotte nei territori occupati dai russi.

• Controinterrogata dalla difesa, Stormy Daniels ha spiegato che nei porno il sesso è reale «come quello che avvenne con Trump». L’attrice ha anche confermato che, alla notizia dell’incriminazione dell’ex presidente, brindò a champagne

• Il regista iraniano Mohammad Rasoulof, vincitore dell’Orso d’oro, è stato condannato dal regime a cinque anni di carcere e alla fustigazione. L’accusa è di «collusione contro la sicurezza nazionale»

• A Roma sono in arrivo mille taxi e duemila Ncc. Il bando verrà pubblicato entro giugno

• I cinque operai di Casteldaccia sono morti soffocati dall’idrogeno solforato. Lo conferma l’autopsia. Intanto Domenico Viola, l’operaio superstite di 62 anni, sta migliorando ma le sue condizioni restano gravissime

• Agli Internazionali di tennis applausi per Nadal e per gli azzurri. Passano al secondo turno Fognini, Arnaldi, Napolitano, Nardi, Passaro e Gigante. Eliminati Zeppieri e Sonego

• La sesta tappa del Giro d’Italia è stata vinta dallo spagnolo Pelayo Sánchez, davanti al francese Julian Alaphilippe e all’australiano Luke Plapp. Tadej Poga─Źar resta in maglia rosa.

Titoli

Corriere della Sera: Roccella contestata, è bufera

la Repubblica: La cassaforte di Toti

La Stampa: Mattarella, sempre libertà di parola

Il Sole 24 Ore: Pnrr, obiettivi di giugno solo al 28%

Avvenire: Un Giubileo per ridare la speranza al mondo

Il Messaggero: Aborto, il bavaglio a Roccella

Il Giornale: Milano fuori controllo: / agente accoltellato

Leggo: Stipendi più bassi di 30 anni fa

Qn: Studenti contro Roccella: io, censurata

Il Fatto: La sai l’ultima? Se fatturi / le mazzette, non è reato

Libero: «Clima d’odio su di noi» / Polizia contro la sinistra

La Verità: Il fuorionda del numero uno dell’Aifa: / «Pressione per vaccinare i più giovani»

Il Mattino: Sangue a Napoli e Milano

il Quotidiano del Sud: L’inverno demografico gela il Sud

il manifesto: Dissenti chi parla

Domani: Le chat segrete sul caso Orlandi / «Dobbiamo far sparire tutto»