Mercoledì sera a Trapani, alla Casina delle Palme, spettacolo sul Liberty

14/05/2024 13:51:00

Mercoledì 15 maggio, presso la Casina delle Palme di Trapani, con inizio alle ore 20.30,

si svolgerà l’evento finale del progetto «Sulle tracce del Liberty: il mito della Belle Epoque a Trapani», patrocinato dal Comune di Trapani e coordinato dalla Prof.ssa Maria Luisa Curatolo. La serata conclude una serie di attività articolate di attività in classe, incontri, conferenze, seminari (finanziamenti a seguito della circolare assessoriale della Regione Sicilia n.23 del 15/11/2023).

La serata, aperta alla comunità scolastica e alle famiglie degli studenti, sarà occasione per far rivivere la Casina delle Palme, luogo simbolico del Liberty a Trapani, ricreando l’atmosfera allegra e spumeggiante dello storico teatro di varietà. Gli studenti, nella performance “La passeggiata”, porteranno in scena testi di celebri autori del Novecento: Tito Marrone, Govoni, Palazzeschi, Marinetti, Pirandello. All’interno della torretta, nel frattempo, sarà allestita una mostra con proiezioni delle foto e dei disegni realizzati dagli allievi dei laboratori di disegno, rilievo e di fotografia.

Durante lo spettacolo si esibiranno anche gli allievi del laboratorio musicale: Talent School Music, curato dalla Prof.ssa Rosaria Bonfiglio, con la partecipazione degli studenti che stanno seguendo il progetto “Suoni e colori della nostra amata Terra: La Sicilia” (finanziato a seguito della circolare assessoriale “Formazione e Istruzione” della Regione Sicilia - n. 05 / 2024: “Non solo mizzica. Il siciliano la lingua di un popolo”).

L’iniziativa, realizzata anche grazie alla collaborazione del Comune di Trapani e dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, conclude un percorso formativo ampio e coinvolgente e testimonia l’impegno e l’attenzione dell'istituto “Rosina Salvo” nell’educare i giovani al rispetto alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico del territorio.