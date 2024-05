Il sorriso di Marisa Leo all'interno del Museo del Vino Marsala "John Woodhouse"

14/05/2024 06:00:00

Dopo tanto tempo, finalmente è realtà l’intitolazione di una stanza del Museo del vino a Marisa Leo, la giovane mamma 39enne di Salemi, molto legata alla città di Marsala, uccisa lo scorso settembre per mano del suo ex compagno. Il sorriso di Marisa continuerà ad irradiare tutti coloro che visiteranno il museo, dove troveranno il ricordo, la storia di Marisa, insieme al murale realizzato dall’artista Fabio Ingrassia.

L’inaugurazione della sala “Marisa Leo” è avvenuta domenica scorsa nel corso dell’inaugurazione del nuovo Museo del Vino Marsala “John Woodhouse” nello storico Palazzo Fici.

E a ricordare Marisa, oltre al sindaco Massimo Grillo, sono state le persone più care, la sua famiglia, il papà Giuseppe, le amiche e colleghe del mondo del vino Federica Fina e Roberta Urso.

Papà Guseppe Leo: “sono contento per la scelta dell’amministrazione di voler dedicare alla memoria di Marisa, una stanza del Museo del Vino Marsala. Per lungo tempo contribuirà a ricordare la memoria della nostra amata Marisa”.

“La perdita di Marisa lascia un messaggio potente e adesso lo lascia a tutta la gente che passerà da questa stanza, leggerà la sua storia e si ispirerà a lei. Sono certa che anche Alice un giorno sarà fiera di quello che è stata la sua mamma, come lo siamo noi tutti”, Federica Fina, imprenditrice e componente ass. “Marisa Leo”



"Nel 2019 Marisa ha fatto qui il suo debutto da giovane donna del vino. Qui ha raccontato la sua storia. Marisa era luce, Marisa è luce e la sua luce splenderà da oggi in poi in queste stanze e si irradierà. L’associazione Marisa Leo voluta da noi nasce per portare avanti la cultura del rispetto a cominciare dal linguaggio”, Roberta Urso, delegata Sicilia ass. Donne del vino.

Dopo la cerimonia d’inaugurazione da oggi, 14 maggio 2024, il “Museo del Vino Marsala” avvierà la sua attività. “Desidero ancora una volta ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto Daniela Lupo, i Comandanti dell’Aeronautica militare Daniele Donati e Marco Forcato, il parlamentare regionale Stefano Pellegrino, i familiari di Marisa Leo cui è stata intitolata una sala del Museo, i presidenti di Cantine e i titolari delle aziende vinicole intervenuti nonchè i tantissimi che hanno affollato i locali di palazzo Fici per l’inaugurazione del ‘Museo del Vino Marsala - dichiara il sindaco Grillo -. Inoltre il mio plauso va anche al Presidente dell’Associazione Strada del Vino Salvatore Lombardo e al presidente del Consorzio di Tutela del Vino Marsala Benedetto Renda per la importante collaborazione. Da oggi avvieremo l’attività ordinaria di questo nuovo contenitore culturale legato all’economia vitivinicola del nostro territorio”.

Ecco come funzionerà il Museo - La disciplina di apertura e chiusura del Museo del Vino Marsala “John Woodhouse” sono

state stabilite con un provvedimento deliberativo redatto dalla dirigente del settore Attività Culturali Giovanna Basiricò e adottato dalla giunta Grillo. Il Museo rimarrà aperto dal Martedì alla Domenica con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Il Lunedì chiusura totale così come avverrà a Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Ferragosto, Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Le tariffe d'ingresso - Le tariffe regolari d’ingresso saranno di 3 euro per i residenti e di 5 euro per i non residenti. Quella ridotta di 1,50 euro. nInoltre è previsto l’ingresso gratuito per i Bambini fino a 6 anni, le persone con disabilità, i minori fino a 18 anni con genitore/i paganti (Biglietto Famiglia), i Soci I.C.O.M. con tessera di riconoscimento, le Guide turistiche munite di patentino ufficiale, i giornalisti e pubblicisti muniti di tesserino, i tour operator, coloro che, singoli o in gruppo, effettuino attività di

promozione turistico/culturale del museo e/o del territorio nonché per le delegazioni ufficiali in visita istituzionale ospiti dell’Amministrazione Comunale. La tariffa ridotta verrà invece applicata per le Scolaresche, i Gruppi di almeno 10 persone

compreso accompagnatore, i Visitatori fino a 25 anni, quella di età superiore a 65 anni, i Giovani in servizio civile, gli Accompagnatori di persone con disabilità, le Associazioni ed Enti convenzionati e i Dipendenti del Comune di Marsala muniti di tesserino (per un massimo di n. 2 visite l’anno). Inoltre sono previste Agevolazioni attraverso il Biglietto Famiglia per i gruppi familiari composti da uno/due genitori con figli fino a 18 anni, l’ingresso per i figli è gratuito.