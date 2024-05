TrapanIncontra , al Chiostro di San Domenico ospite Sigfrido Ranucci

Il giornalista, autore e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci sarà ospite della rassegna letteraria "TrapanIncontra" al Chiostro di San Domenico il 20 maggio alle 18:00. Ranucci, noto per la sua lunga esperienza in Rai e per la...