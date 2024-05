Il docufilm “Food for profit” a Marsala con “38° parallelo”

17/05/2024 18:15:00

«Pasolini vivrebbe questo presente come una distopia dell’immaginazione eppure è realtà e, allora, andare avanti e tracciare un perimetro facendo convergere al suo interno urgenze quotidiane che avranno implicazioni domani diventa quasi un obbligo, così come lo diventa ospitare in un festival voci, idee e provocazioni, per ragionare e porsi domande. Ed è per questo che abbiamo voluto dare spazio, all’interno di “38° parallelo” alla proiezione di un documentario urticante sugli allevamenti intensivi, per una riflessione e un ragionamento ad ampio spettro sullarealtà che stiamo vivendo».



Queste le parole con cui il direttore artistico del Festival “38° parallelo – tra libri e cantine”, Giuseppe Prode, presenta la proiezione del docufilm di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi “Food for profit”, in programma, alla presenza dei due giornalisti, in un incontro

moderato da Nicola Barraco, autore de Le Iene, il 17 maggio, alle ore 20.30, al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala.

Uscito nelle sale a fine febbraio con una produzione e distribuzione indipendenti, con numeri da record per proiezioni e diffusione sui social, e con una prima esclusiva messa in onda di Report, il film inchiesta è diventato un vero e proprio caso cinematografico: al termine di un lavoro durato cinque anni, il docufilm racconta e denuncia il legame tra l’industria della carne, le lobby e il potere politico, tra infiltrati con telecamera nascosta ai piani alti dell’Europarlamento e immagini di quel che accade negli allevamenti intensivi di tutta Europa. Al centro, i 400 miliardi di denaro pubblico destinato agli allevamenti intensivi.

A stimolare momenti di confronto e spunti di riflessione ci sarà anche, come off del festival, la proiezione del documentario “La vocazione di perdersi”, in programma il 19 maggio, alle ore 20.30, al Civic Center, a Mazara del Vallo. Un evento realizzato in collaborazione con la Libreria Lettera 22 e l’Associazione Oliver.

“La vocazione di perdersi”, di Francesco Clerici e Mattia Colombo, prodotto da SpazioB**K, è il primo film sperimentale, poetico e corale sull’educazione alla lettura che documenta l’incontro tra libri illustrati, lettori e spazi attraverso le esperienze formative della

libreria in giro per l’Italia. Con il sostegno di Topipittori, Vanvere edizioni, Edizioni Fioriblù e Loredana Farina, con la partecipazione di Diletta Colombo e Chiara Bottani di SpazioB**K, Paolo Colombo, Elisa Zappa e Sara Giani Tagliabue e Roberta Di Tonno di Schiene Pelose, la proiezione è rivolta ad un pubblico di educatori, librai, bibliotecari, insegnanti, genitori, appassionati di letteratura per l’infanzia, creativi e chiunque vorrà conoscere la storia di una realtà che attraverso i libri crea percorsi di conoscenza, scoperta, bellezza.

Per questa VIII edizione, “38° parallelo” avrà il suo “Presente Alternativo” anche “in bottiglia”, grazie a Vitae ad Ovest, che ha realizzato un vino frutto dell’amicizia tra tre vignaioli della Sicilia Occidentale che ha come etichetta il manifesto realizzato da Alessandro Sanna per la rassegna. Il vino, è stato imbottigliato da Vincenzo Angileri della cantina Viteadovest, ma con tre diverse masse di vino provenienti da Natalia Simeti, della cantina “Bosco Falconeria”, Aldo Viola e Vincenzo Angileri che hanno deciso di fare questo vino con Leo Spadaro de “La Pêche”.

Il Festival “38° Parallelo - tra libri e cantine”, alla sua ottava edizione, si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, del patrocinio e contributo dell’ARS, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo e Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Regione Siciliana, del Comune di Marsala e del Parco Archeologico di Lilibeo Marsala. La rassegna aderisce anche quest’anno a “Il Maggio dei Libri 2024” e ha come partner il Centro per il libro e la lettura, BiblioTP - Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani, il Festival Rete Letterari del Trapanese e l’OAPPC Trapani. Sono media partner Rai Radio 3,

RMC101 - TP24 e La TR3 – canale 83. Il Festival ha anche il sostegno di sponsor privati: BPER Banca, Cantine Florio, Farmacia Giammarinaro e Goals Technologies.