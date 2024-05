Arriva Liberty, la nave veloce ibrida che collega le isole Egadi

17/05/2024 10:12:00

Un nuovo gioiello approda nel panorama marittimo siciliano: la nave veloce ibrida HSC Liberty, progettata per ridurre le emissioni inquinanti, è stata consegnata al porto spagnolo di Astilleros Armon. Commissionata dalla compagnia di navigazione Liberty Lines, la Liberty sarà impiegata sulle linee marittime che collegano Trapani alle isole Egadi, rappresentando un passo avanti significativo verso una mobilità marittima più sostenibile.

La Liberty è il primo dei nove veloci monocarena ibridi commissionati da Liberty Lines nel 2022, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi di trasporto marittimo tra la Sicilia e le sue isole minori. Con una lunghezza di 39,5 metri e una capacità di 251 passeggeri, la nave può raggiungere velocità superiori ai 30 nodi.

L'innovazione della Liberty risiede nella sua propulsione ibrida: due motori Mtu-Rolls Royce da 2560 kW le permettono di navigare in modalità tradizionale, ma anche di attivare un sistema di propulsione elettrica per circa 30 minuti in prossimità della costa, riducendo sensibilmente le emissioni inquinanti.

Oltre alla propulsione ibrida, la Liberty è dotata di diverse tecnologie innovative che la rendono più efficiente e rispettosa dell'ambiente. Un sistema di recupero dell'energia cinetica consente di rigenerare energia durante la navigazione, mentre il design della nave minimizza il consumo di carburante e le emissioni di gas serra.

L'impiego della Liberty sulle rotte tra Trapani e le Egadi contribuirà a diminuire l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria, promuovendo una mobilità marittima più sostenibile in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore.

La consegna della Liberty rappresenta un traguardo importante per Liberty Lines e per il settore marittimo siciliano. La compagnia di navigazione, da sempre impegnata a fornire servizi di trasporto marittimo di alta qualità nel rispetto dell'ambiente, vede in questa nave un esempio concreto del suo impegno per una mobilità marittima più sostenibile.

L'entrata in servizio della Liberty è prevista entro la fine del mese. Un nuovo capitolo si apre per il collegamento marittimo tra Trapani e le Egadi, all'insegna dell'innovazione e della tutela ambientale.