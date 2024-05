Marsala: il carrello elevatore in chiesa per scendere la statua del santo. Il video

20/05/2024 17:03:00

In questi giorni in cui si discute molto di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prudenza nell'utilizzo di mezzi e dispositivi vari, dopo la strage di Casteldaccia e l'incidente mortale di Salemi, fanno un po' riflettere le immagini che arrivano da Marsala, dalla chiesa di San Francesco di Paola, in Corso Calatafimi, nota anche come la chiesa del "Santo Padre", come è chiamato, dai fedeli, il santo.

E proprio la statua del santo, come si vede in questo video pubblicata nella pagina social della parrocchia, viene fatta scendere dal suo piedistallo, per essere portata in processione, da alcune persone, con un carrello elevatore, entrato per l'occasione in chiesa.

Il tutto avviene con colonna sonora dell'organo e tanto di coro, mentre in tanti circodano il mezzo e riprendono la singolare scena.

Per alcuni è una cosa un po' sacrilega, e poco sicura (è un modo insolito di utilizzare il carrello elevatore in un contesto che non è certo quello in cui dovrebbe operare), per altri è una concessione alla modernità ...