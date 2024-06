Sicilia, all'Arpa l'acquisto di un I-Phone da oltre mille euro

Partono i cantieri per nuovi asili e scuole. La Giunta Grillo fa il pieno di finanziamenti pubblici per l’edilizia scolastica

CONTENUTO SPONSORIZZATO - A giugno partirà il cantiere in via Istria per la demolizione e la ricostruzione dell'ex scuola elementare "Cosentino" abbandonata e in stato di degrado da anni. Un progetto dell’architetto...