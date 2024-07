Domani ingresso gratutito al Parco di Selinunte che ospita il Corteo Storico di Santa Rita

06/07/2024 22:00:00

Ingresso gratuito al parco archeologico di Selinunte che, in occasione della Prima domenica del mese apre le sue porte proponendo, come di consueto, diverse visite guidate.

Alle 10 si può partecipare a Selinunte Highlights, la visita guidata di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche dello sviluppo della città, poi verso il Baglio Florio e ancora, sulle navette elettriche, fino alla straordinaria Acropoli affacciata sul mare.

Ancora, alle 11 la Passeggiata tra i templi, condotta da una guida CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi, alla scoperta dell’area monumentale della Collina orientale, dei tre templi principali, del Baglio Florio con l’antiquarium.

Eccezionalmente il parco non chiuderà alle 19 ma rimarrà aperto fino alle 21 quando ospiterà la XXII edizione del Corteo Storico di Santa Rita e della Nobiltà Castelvetranese. Questa edizione straordinaria promette un affascinante viaggio attraverso la storia, mettendo in risalto il ricco patrimonio culturale della regione. Il Parco ospita dunque una manifestazione simbolo per la comunità, aprendo le sue porte gratuitamente fino a sera, testimoniando così ancora una volta il proprio impegno verso la comunità.

Alle 21.15 avrà inizio lo spettacolo, tutte le esibizioni avranno luogo davanti al tempio E e sulla relativa gradinata e si susseguiranno fino alla suggestiva scena del Transito di Santa Rita; dopodiché il corteo si comporrà in sfilata per lasciare il parco e attraversare la borgata di Marinella di Selinunte.

Parteciperanno i “Giocolieri di Stendardi di Delia,” gli “Sbandieratori Città di Caccamo,” i “Tamburi Aragonesi di Castelvetrano,” il “Corteo Storico dei Ventimiglia di Montelepre,” e i “Tamburinai ‘Sercusi in Sicilia’.” L’evento vedrà anche la partecipazione del gruppo di danze storiche “Le Sibille.”