Trapani, tutto pronto per la XVI edizione di Stragusto

22/07/2024 12:33:00

Un viaggio attraverso le tradizioni, le storie, i sapori e le atmosfere del cibo di strada mediterraneo e non solo.

Tutto questo è Stragusto, il Festival del Cibo da Strada e dei Mercati che riaccende, dal 24 al 28 luglio, la splendida piazza ex Mercato del Pesce di Trapani, accogliendo numerosi produttori.

L'obiettivo di Stragusto, iniziativa organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro e con il patrocinio del Comune di Trapani, è quello di recuperare e valorizzare il grande patrimonio offerto dai produttori del cibo da strada, veri e propri artigiani del gusto, che tramandano la tradizione culinaria della propria zona di generazione in generazione. Il cibo, specie quello da strada, è espressione e patrimonio di una comunità, è storia ma anche evoluzione delle abitudini e dei gusti. Da qui nasce Stragusto ed è in questo contesto che la diversità diviene ricchezza, in un luogo perfetto per questo evento, come la Sicilia, che da secoli accoglie numerosi popoli e tradizioni.

Tutti i giorni, dal 24 al 28 luglio, la manifestazione offrirà un percorso dove gusto, cultura e tradizioni si intrecciano. Fra le specialità che caratterizzano l'itinerario goloso proposto ai visitatori ci sono le tipicità trapanesi fiorentine, ascolane, le busiate da passseggio, il cùscusu, l’immancabile cibo da strada palermitano le specialità a base di porchetta di suino nero dei Nebrodi. Non mancheranno altre tipicità come i sapori delle feste, il delizioso melone giallo e le dolcezze del Torronificio delle Madonie. Tra le presenze straniere, è stata fortemente voluta quella palestinese mentre, per la prima volta, ci sarà la possibilità di assaggiare i sapori dell’Ungheria e della Grecia. Per la prima volta a Stragusto sarà allestita un’intera area dedicata alle persone celiache.

Anche quest'anno si terrà il wine tasting, in una location d’eccezione a due passi dalla piazza: le Mura di Tramontana, una splendida terrazza con una vista mozzafiato sul mare trapanese. I partecipanti potranno degustare diverse etichette di alcune delle più prestigiose cantine, guidati da esperti del settore.

Ulteriori informazioni sulla manifestazione si potranno trovare sul sito: www.stragusto.it o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Stragusto oppure chiamando il 3402427212.