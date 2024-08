Palermo, bimbo di 10 mesi in ospedale dopo aver ingerito droga

16/08/2024 13:05:00

Un bimbo di 10 mesi è stato ricoverato in ospedale a Palermo forse per aver ingerito hashish.

Il bambino è stato ricoverato al pronto soccorso pediatrico del Cervello dov'è arrivato la scorsa notte accompagnato dai genitori.

Gli esami eseguiti dai medici hanno evidenziato tracce di Thc nel suo organismo.



Secondo una prima ricostruzione il bambino rimasto intossicato aveva trascorso la nottata di Ferragosto insieme ai genitori in un comune della provincia che si trova lungo la costa. A un certo punto i genitori si sarebbero resi conto che il piccolo stava male. I giovani genitori, poco più che ventenni, hanno quindi preso il figlio e lo hanno accompagnato in ospedale a bordo della loro auto preferendo non perdere minuti preziosi ad attendere l'ambulanza.

Dopo il triage i medici hanno subito eseguito i primi accertamenti, fra cui gli esami delle urine da cui è emersa emersa la presenza nelle urine di tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis.

Una volta arrivato il referto degli esami i sanitari dell'ospedale Cervello hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei militari dell'arma che hanno avviato le indagini per cercare di chiarire cosa sia successo.

Il sospetto è che, per quanto piccolo, il bambino abbia ingerito un pezzo di hashish o di marijuana trovato in casa. Non è purtroppo il primo episodio. Sono diversi i bambini finiti in ospedale, a Palermo, perchè hanno involontariamente ingerito della droga custodita in maniera "distratta" dai genitori.