Custonaci celebra le Giornate Europee del Patrimonio con un "viaggio" nelle Grotte di Scurati

24/09/2024 16:10:00

Il 29 settembre 2024 le Grotte di Scurati a Custonaci saranno protagoniste delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), nell'ambito dell'iniziativa "Patrimonio in cammino", promossa dal "Club per l'Unesco Trapani" e organizzata in collaborazione con il "Ministero della Cultura". L'evento offre un'occasione unica per immergersi nella storia e nella bellezza di uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale.

In particolare, la visita alla Grotta Mangiapane, nota per le sue abitazioni scavate nella roccia e il suo fascino senza tempo, sarà il fulcro della giornata. Qui, esperti e storici locali guideranno i visitatori attraverso la storia e i segreti di questo sito straordinario. Fabrizio Fonte, sindaco di Custonaci, ha sottolineato l'importanza dell'evento: «La visita approfondita della Grotta Mangiapane permetterà di vivere un'esperienza unica, respirando l'atmosfera di un tempo ormai lontano, ma ancora viva tra le pareti di pietra».

La Grotta Mangiapane, oltre a essere un tesoro storico e culturale, è anche conosciuta per essere stata scelta come location per diverse produzioni televisive e cinematografiche. Tra queste, Il Commissario Montalbano, Makari, La battaglia di Cefalonia, Viola di mare e In guerra per amore, fino alla recente serie tratta dai romanzi sulla famiglia Florio di Stefania Auci.

L'iniziativa punta non solo a valorizzare il sito delle Grotte di Scurati, ma anche a creare una sinergia con il Parco Archeologico di Segesta, come evidenziato dal sindaco: «In piena sinergia con il Parco Archeologico di Segesta si vuole intraprendere un percorso virtuoso per promuovere sempre di più il sito». L’obiettivo è quello di integrare il patrimonio delle Grotte con altre attrazioni locali, come il centro storico di Custonaci, il Santuario mariano e i giardini comunali, per offrire un’esperienza culturale completa ai visitatori.

L'evento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a promuovere il territorio di Custonaci, già apprezzato da un numero crescente di turisti che scelgono questo angolo di Sicilia per le sue bellezze naturali e il suo ricco patrimonio culturale.