Siccità e crisi dell'agricoltura: i sindaci di Marsala, Petrosino e Mazara chiedono un tavolo regionale

25/09/2024 00:00:00

La crisi che vive il settore vitivinicolo della Sicilia Occidentale, a causa della siccità e delle avversità climatiche degli ultimi due anni con una produzione di uva che ha subito un calo del 75%, sta compromettendo la sostenibilità delle aziende agricole e delle cantine sociali.

Per questi motivi i sindaci di Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo richiedono con forza l'istituzione di un tavolo tecnico urgente presso la Presidenza della Regione Siciliana, con la partecipazione delta deputazione trapanese, di una rappresentanza dei consigli comunali, delle associazioni di categoria, delle istituzioni locali e dei rappresentanti delle aziende vitivinicole. Obiettivo: discutere e attuare misure immediate per fronteggiare l'emergenza.

"Chiediamo - scrivono i sindaci Anastasi, Grillo e Quinci - interventi immediati sia da parte del Governo Regionale che di quello Nazionale, per evitare conseguenze irreversibili per l'economia e la tradizione vitivinicola della nostra regione".