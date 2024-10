Favignana, conclusa la 4^ edizione di "Inside the Island". Ecco come è andata

15/10/2024 07:30:00

Grande successo per la quarta edizione di "Inside the Island", il primo evento ufficiale di CrossFit in Sicilia, che si è svolto lo scorso fine settimana a Favignana. L'evento, organizzato dall'associazione ASD Gianno Fitness con il patrocinio del Comune, ha attirato un vasto pubblico e una straordinaria partecipazione di atleti. Ben 154 concorrenti, provenienti da tutta Italia, si sono sfidati per due giorni in prove di forza e resistenza, tra cui gare di bike, corsa, ginnastica e sollevamento pesi, regalando spettacolo ai tanti spettatori presenti.

Giuseppe Gianno, organizzatore della manifestazione, ha espresso grande soddisfazione per il risultato: "Quest'anno siamo riusciti a portare a Favignana oltre 500 persone, tra atleti, allenatori, accompagnatori e familiari. Tutti hanno avuto l'opportunità di conoscere le bellezze dell'isola, unendo sport e turismo in un contesto naturale unico. Abbiamo voluto dedicare questa edizione a Clemente Ventrone, un nostro concittadino recentemente scomparso, per onorare la sua memoria."

L'evento ha ricevuto il plauso di Matteo Pozzati, Country Manager di CrossFit Italia, che ha evidenziato l’enorme potenziale delle isole Egadi come location per manifestazioni sportive di alto livello: "Favignana, con la sua bellezza naturale, la sua storia e la calorosa accoglienza della comunità locale, è il luogo ideale per ospitare eventi di questa portata."

Anche l’assessore comunale allo Sport, Stefania Bevilacqua, ha espresso gratitudine verso l’organizzazione e i volontari, sottolineando come manifestazioni di questo tipo siano fondamentali per rafforzare il posizionamento delle Egadi come meta per lo sport e il turismo attivo. "Un evento di grande importanza – ha dichiarato Bevilacqua, che ha anche la delega al Turismo – non solo per promuovere lo sport outdoor, ma anche per incentivare un turismo destagionalizzato, capace di valorizzare il nostro arcipelago e portare visibilità oltre i mesi estivi."

Concludendo con un bilancio positivo sia in termini di partecipazione che di visibilità, "Inside the Island" si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo siciliano, unendo la passione per il CrossFit e la scoperta del territorio in un connubio vincente.