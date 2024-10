"Custonaci: Memorie e Futuro", un mese tra tradizione e innovazione

19/10/2024 15:00:00

Successo per le iniziative realizzate nell'ambito di "Custonaci: Memorie e Futuro". Questo ambizioso progetto del Comune di Custonaci, vincitore di un bando dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, sta coinvolgendo attivamente cittadini, associazioni e studenti in un percorso di riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale locale, guardando al contempo verso un futuro innovativo.

Il progetto, che vede la preziosa collaborazione di Farm Cultural Park, rinomata realtà nel campo della rigenerazione urbana e culturale, ha preso il via con una serie di eventi che hanno saputo coniugare tradizione e modernità. Tra le iniziative di maggior successo, ricordiamo: "I nonni raccontano": un evento intergenerazionale in cui i nonni hanno condiviso storie sul marmo di Custonaci, l'oro bianco della nostra terra, accompagnate da poesie in dialetto e musica tradizionale; i Giochi Paesani a Purgatorio, una manifestazione che ha riportato in vita i giochi tradizionali, coinvolgendo l'intera comunità in momenti di puro divertimento e socialità; "Puliamo il Mondo | Per un clima di Pace": un'iniziativa ambientale che ha visto la partecipazione entusiasta dei giovani di Custonaci, dimostrando il loro impegno per un futuro sostenibile; "Pane e Olio tra gli Ulivi", un'esperienza immersiva per gli studenti dell'Istituto Comprensivo "G. Lombardo Radice-E. Fermi" di Custonaci, che hanno esplorato l'importanza dell'olivicoltura per il territorio, recentemente riconosciuto come Città dell'Olio; lo spettacolo "Non esiste futuro senza memoria", un'emozionante performance che ha celebrato la storia e le tradizioni siciliane attraverso musica e canti.

Tra le iniziative il workshop "Il Sud Vola", tenuto presso l'I. C. "G. Lombardo Radice-Enrico Fermi". Questo evento, curato da Farm Cultural Park, ha visto la presenza speciale di Florinda Saieva e Alessandro Cacciato. Florinda Saieva, co-fondatrice di Farm Cultural Park, ha guidato gli studenti in un percorso di scoperta del potenziale inespresso del loro territorio, stimolando la loro creatività e il pensiero critico. "È fondamentale che i giovani comprendano di essere protagonisti attivi nel plasmare il futuro," ha dichiarato la Saieva. "Questo workshop è stato pensato per dare loro gli strumenti per immaginare e realizzare un domani migliore per Custonaci e per l'intero Sud Italia."

"Custonaci: Memorie e Futuro sta dimostrando come la memoria culturale non sia solo un atto di rispetto verso il passato, ma un vero e proprio investimento per il nostro futuro. Stiamo creando un ponte tra generazioni, unendo la saggezza degli anziani con la creatività dei giovani. Offriamo ai nostri ragazzi non solo la consapevolezza delle nostre radici, ma anche la capacità di guardare con occhi nuovi. La collaborazione con Farm Cultural Park e l'esperienza di Florinda Saieva sono preziose per stimolare l'innovazione e il cambiamento nella nostra comunità.", così il sindaco del Comune di Custonaci Fabrizio Fonte.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione di Custonaci, Maria Pia Zichichi: "La partecipazione attiva delle scuole e delle associazioni locali sta rendendo questo progetto un vero catalizzatore di energia positiva."

Le attività continueranno per tutto il mese di ottobre con ulteriori eventi. Per il calendario completo e per maggiori informazioni, si invita a seguire i canali social del Comune di Custonaci.

Sabato 19 ottobre, sempre al Centro Sociale dalle 15:30, si svolgeranno giochi tradizionali come "jocu ri ciappeddi", "u ciccu" e "u buciulu", seguiti da una sessione di musica e danze folkloristiche.

Domenica 20 ottobre l'evento culminerà con uno spettacolo folk al Teatro Vito Poma alle 17:30. Si riscopriranno giochi, sapori e melodie della cultura siciliana.