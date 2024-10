Favignana, conclusi i lavori per la nuova illuminazione della galleria e della SP39

19/10/2024 00:00:00

Sono stati completati i lavori per la nuova illuminazione della Galleria Scindo Passo a Favignana. Il progetto, realizzato dalla ditta Cap. Ital Service di Gela, si caratterizza per l'impiego di tecnologie avanzate e a basso consumo energetico, nel rispetto dell'ambiente e con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza stradale per i cittadini.

Il nuovo sistema d'illuminazione prevede un rinforzo illuminotecnico in prossimità degli ingressi, riducendo l'impatto visivo per chi entra e esce dalla galleria. L’impianto è stato realizzato utilizzando proiettori di alta qualità, interamente prodotti in Italia.

"Abbiamo fatto un investimento importante per la nostra comunità, non limitandoci a una semplice sostituzione delle lampade ma dotando la galleria di un sistema d'illuminazione moderno e all’avanguardia", dice il sindaco Francesco Forgione. "La nuova illuminazione rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e sicuro per Favignana, con un impatto ambientale ridotto e una maggiore efficienza energetica".

******

Conclusi i lavori illuminazione strada provinciale 39 - Sono stati completati a Favignana i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione della Strada Provinciale 39 Tre Croci - Punta Lunga. L’opera, eseguita dall’impresa Sofia Costruzioni S.r.l. di Agrigento, consentirà di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale lungo una delle arterie più trafficate dell’isola, che collega il centro abitato al versante ovest.

“Era un intervento atteso da anni, cruciale per la sicurezza dei cittadini", dice il sindaco Francesco Forgione. "L’illuminazione di questa importante arteria garantirà un transito più sicuro e tranquillo per i numerosi automobilisti, ciclisti e pedoni, specialmente nei mesi estivi, quando il traffico raggiunge i suoi picchi. Ringraziamo l’impresa per la rapidità e l'efficienza con cui ha completato i lavori”.

L'intervento, spiega il vice sindaco Ignazio Galuppo, con delega alla viabilità, s'inserisce in un più ampio programma finalizzato a rafforzare la sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori che frequentano l’isola durante la stagione estiva: “Questo è solo il primo di una serie di progetti volti a migliorare la sicurezza stradale. Stiamo già predisponendo con gli uffici una programmazione per intervenire anche su altre strade provinciali e comunali".