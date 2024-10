Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, giovedì si presenta il libro Gli anni d’oro della dinastia Florio

21/10/2024 12:20:00

Giovedì 24 ottobre, alle ore 17.30, nella sala Conferenze “Maria Luisa Famà”, al Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala,

verrà presentato il libro “Gli anni d’oro della dinastia Florio”, scritto da Serena Lo Pilato e Silvia Maira, edito da Bonfirraro, con la prefazione di Salvatore Requirez.

Introdurrà i lavori la direttrice del Parco, Anna Occhipinti e modererà l’incontro la giornalista Jana Cardinale. Si tratta di un lavoro che offre un’approfondita esplorazione della straordinaria epopea della famiglia Florio, una delle dinastie più influenti e carismatiche della Sicilia.

Il libro ripercorre le tappe salienti della storia dei Florio, svelando aneddoti inediti e dettagli affascinanti della loro ascesa e del loro dominio nel panorama economico e sociale siciliano. Le autrici, attraverso ricerche approfondite e una prosa avvincente, dipingono un quadro vivido di un’epoca di grande splendore, dalla fondazione delle imprese vinicole alla creazione della famosa Targa Florio, dal turismo all’industria del tonno, fino agli ultimi anni di declino. Non è solo un omaggio alla famiglia Florio, ma anche un invito a riflettere sul potere della visione imprenditoriale e della cultura nella costruzione di una società prospera. In un periodo in cui la storia spesso viene dimenticata, quest’opera offre un’importante occasione per riscoprire le radici e il patrimonio che hanno formato la Sicilia moderna. L’illustrazione di copertina è stata realizzata dal maestro Angelo Ruta.

Le autrici: Serena Lo Pilato è nata nel 2007 e vive a Marsala. Frequenta il Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala a indirizzo Cambridge, affiancando allo studio delle lettere classiche anche quello della lingua inglese con l’ausilio di docenti madrelingua. Silvia Maira vive a Marsala. I libri sono da sempre la sua passione e nella vita ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Si definisce una “Scrittrice per passione”. Ha esordito nel 2015 con il libro “Un cuore a metà” a cui hanno fatto seguito molti altri romanzi e racconti. Spazia dalla narrativa romance contemporanea allo storico, dalla commedia ai racconti per l’infanzia, includendo anche poesie in italiano e vernacolo.