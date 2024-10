Si schianta contro un muro, muore un ragazzo di 27 anni

27/10/2024 08:34:00

Un giovane di 27 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale dopo che ha sbattuto con la sua moto contro il muro dello stadio Celeste, a Messina.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 2 di notte in Viale Gazzi all’altezza dello Stadio G.Celeste. La vittima è un ragazzo di 27 anni, F.W.C.T., nato a Messina da genitori di origini srilankesi.

Il giovane era alla guida di un motociclo Yamaha Xmax che, per cause in corso di accertamento da parte del personale della Sezione Infortunistica, chiamati in servizio in regime di pronta reperibilità.

Uno schianto violentissimo visto che il giovane è andato a sbattere contro il muro di cinta dello stadio nel tratto adiacente la carreggiata mare monte del viale Gazzi.