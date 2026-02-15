Marsala, scontro sul lungomare a Capo Boeo. Mistero su una Panda danneggiata

15/02/2026 16:21:00

Marsala, domenica agitata sul lungomare.

Mentre dall’altra parte della costa si recuperava un cadavere in mare, a Capo Boeo due auto si sono scontrate in pieno centro del lungomare. Erano circa le 12 di oggi, 15 febbraio 2026. Una mattinata già difficile, diventata ancora più complicata.

Lo scontro a Capo Boeo

Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe stato causato da una manovra azzardata. Le due vetture si sono urtate con violenza, attirando l’attenzione dei passanti.

Ad avere la peggio una donna, che ha riportato un forte spavento e lievi traumi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Forze dell’ordine impegnate altrove

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari dell’operazione “Strade sicure”. Le forze dell’ordine, infatti, erano contemporaneamente impegnate nell’area opposta del lungomare, nei pressi della zona dei lidi, per il recupero di un cadavere trovato in mare.

Il giallo della Fiat Panda in via delle Sirene

C'è poi o che alimenta interrogativi. In via delle Sirene è stata notata una Fiat Panda grigia seriamente danneggiata, sia nella parte anteriore che posteriore. L’auto presenta pezzi ciondolanti o finiti a terra.

Difficile pensare che sia stata semplicemente urtata mentre era parcheggiata. Più plausibile che il mezzo sia stato coinvolto in un incidente e poi spostato fino a lì, anche se sull’asfalto restano numerosi detriti.



