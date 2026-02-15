Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
15/02/2026 16:21:00

Marsala, scontro sul lungomare a Capo Boeo. Mistero su una Panda danneggiata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-02-2026/marsala-scontro-sul-lungomare-a-capo-boeo-mistero-su-una-panda-danneggiata-450.png

Marsala, domenica agitata sul lungomare.
Mentre dall’altra parte della costa si recuperava un cadavere in mare, a Capo Boeo due auto si sono scontrate in pieno centro del lungomare. Erano circa le 12 di oggi, 15 febbraio 2026. Una mattinata già difficile, diventata ancora più complicata.

 

Lo scontro a Capo Boeo

 

Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe stato causato da una manovra azzardata. Le due vetture si sono urtate con violenza, attirando l’attenzione dei passanti.

Ad avere la peggio una donna, che ha riportato un forte spavento e lievi traumi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

 

Forze dell’ordine impegnate altrove

 

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari dell’operazione “Strade sicure”. Le forze dell’ordine, infatti, erano contemporaneamente impegnate nell’area opposta del lungomare, nei pressi della zona dei lidi, per il recupero di un cadavere trovato in mare.

 

Il giallo della Fiat Panda in via delle Sirene

 

C'è poi o che alimenta interrogativi. In via delle Sirene è stata notata una Fiat Panda grigia seriamente danneggiata, sia nella parte anteriore che posteriore. L’auto presenta pezzi ciondolanti o finiti a terra.

Difficile pensare che sia stata semplicemente urtata mentre era parcheggiata. Più plausibile che il mezzo sia stato coinvolto in un incidente e poi spostato fino a lì, anche se sull’asfalto restano numerosi detriti.

 

 









Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...