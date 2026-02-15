Cadavere in mare a Marsala

Dopo Trapani e Pantelleria, un altro corpo è stato trovato questa mattina, domenica 15 febbraio 2026, a Marsala. Il cadavere è stato avvistato nelle acque del lungomare sud, poco prima della zona dei lidi.
Sul posto è intervenuta una vedetta della Capitaneria di Porto per il recupero, ma le operazioni risultano difficili a causa delle cattive condizioni del mare. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.
Indossa un giubbotto salvagente
Il corpo indossa un giubbotto salvagente. Un dettaglio che lascia pochi dubbi: potrebbe trattarsi di una delle persone disperse durante le violente ondate di maltempo che hanno colpito il Mediterraneo in questi giorni. Si pensa addirittura a mille morti.
Il mare, agitato e impietoso, continua a riportare a riva le tracce di tragedie consumate lontano dagli occhi.
Una scia di ritrovamenti
Negli ultimi giorni altri corpi sono stati recuperati davanti alla Trapani e nelle acque di Pantelleria. Ritrovamenti che fanno pensare a un naufragio o a più imbarcazioni in difficoltà durante le tempeste.
