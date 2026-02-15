Cadavere in mare a Marsala

15/02/2026 13:43:00

Il mare continua a restituire morti.

Dopo Trapani e Pantelleria, un altro corpo è stato trovato questa mattina, domenica 15 febbraio 2026, a Marsala. Il cadavere è stato avvistato nelle acque del lungomare sud, poco prima della zona dei lidi.

Sul posto è intervenuta una vedetta della Capitaneria di Porto per il recupero, ma le operazioni risultano difficili a causa delle cattive condizioni del mare. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.

Indossa un giubbotto salvagente

Il corpo indossa un giubbotto salvagente. Un dettaglio che lascia pochi dubbi: potrebbe trattarsi di una delle persone disperse durante le violente ondate di maltempo che hanno colpito il Mediterraneo in questi giorni. Si pensa addirittura a mille morti.

Il mare, agitato e impietoso, continua a riportare a riva le tracce di tragedie consumate lontano dagli occhi.

Una scia di ritrovamenti

Negli ultimi giorni altri corpi sono stati recuperati davanti alla Trapani e nelle acque di Pantelleria. Ritrovamenti che fanno pensare a un naufragio o a più imbarcazioni in difficoltà durante le tempeste.

Intanto, mentre il Mediterraneo restituisce vittime, la nave Humanity 1, impegnata nelle operazioni di soccorso ai migranti, si trova in fermo amministrativo nel porto di Trapani.

Una coincidenza che pesa.

E che rende ancora più drammatica questa sequenza di corpi senza nome, restituiti da un mare che non smette di raccontare storie di disperazione.



