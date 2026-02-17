Scivola con la moto sul lungomare: morto un 27enne
Ancora una tragedia della strada in Sicilia. Un giovane motociclista, Fabio Toscano, 27 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto al lungomare di Gela
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violento e le sue condizioni sono apparse subito gravissime.
Tra i primi a intervenire c’era anche il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, che si trovava nei pressi del lungomare per un sopralluogo. Il primo cittadino ha tentato di rianimare il giovane praticando un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
Il 27enne è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo dei medici di salvargli la vita si è rivelato vano. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando profondo cordoglio.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. L’ennesima giovane vita spezzata sulle strade siciliane riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei tratti urbani più frequentati, come il lungomare, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.
