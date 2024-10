Basket: prima vittoria stagionale per la Nuova Pallacanestro Marsala

29/10/2024 13:58:00

Contro i peloritani i ragazzi di Grillo danno tutto negli ultimi tre minuti dopo una rincorsa faticosa e piazzano il break decisivo che vale i primi punti della stagione. Un incontro duro e con un finale tutto cuore ha permesso alla Nuova Pallacanestro Marsala di trovare alla quarta giornata i primi punti contro un ottimo “Peppino Cocuzza” che ha condotto quasi tutta la gara salvo capitolare sul finale di gara, che termina con il risultato di 68-67. Primo quarto in salita per i lilybetani, che subiscono in avvio lo 0-7 dei peloritani spinti da Ruiz De Siqueira e capitan Scozzaro ma si rimettono in carreggiata sul 7-7 grazie alle incursioni di Stankovic e alla caparbietà di Tartamella. Gli ospiti sono però in palla soprattutto dall'arco e vanno a segno con ben cinque triple nel corso del primo quarto firmate dagli specialisti Ruiz, Scozzaro e Scimone. Per i padroni di casa dai 6,75 metri a rispondere è invece il solo Abrignani. Poco prima della sirena prima Frisella e poi Miculis dalla lunetta fissano il punteggio sul 19-23. Nella seconda frazione di gioco i ragazzi della NPM con Miculis e Abrignani si riportano a -1, ma il quintetto messinese è bravo ad assicurarsi rimbalzi grazie ai centimetri di Ruiz, Lebediev e Scozzaro e con un De Gaetano in ottima vena si porta a +9 a metà tempo. Gli ospiti si mantengono in vantaggio nonostante i tentativi di aggancio di Frisella ed Abrignani e si va al riposo lungo sul 39-42 proprio grazie al capitano azzurro che riduce dalla lunetta lo svantaggio.

Il terzo periodo vede le due squadre determinate a prevalere l'una sull'altra provandoci con insistenza dalla lunga distanza: la NPM va a segno due volte con Farruggia dall'arco e si porta a -1 dopo 4 minuti con un Linares che si fa valere sia in fase offensiva che in difesa. Gli ospiti vanno però a centro tre volte dai 6,75 e salgono a +7 con Scozzaro dopo 3'. I marsalesi non si arrendono e rispondono prima con Frisella e Linares, poi con un bel contropiede sulla sirena Abrignani-Miculis i locali riescono a ridurre il gap a -4 chiudendo la frazione sul 55-59. Un quarto finale movimentato vede la NPM prima agguantare finalmente il pari con Frisella sul 59-59 dopo 2', poi gli ospiti allungare ancora a +4 con Scozzaro e Scimone dalla lunetta. Numerosi i ribaltamenti di fronte, ma a 3' dalla fine sono gli acuti di Frisella, che con un centro da tre porta i suoi per la prima volta in vantaggio a +1 sul 66-65, e di Farruggia, che realizza un 2/2 dalla lunetta per il 68-65, a proiettare i marsalesi verso la prima vittoria dell'annata. Ininfluente il canestro da sotto sullo scadere di Ruiz a rimbalzo sul tentativo da tre di Scozzaro, che fissa il risultato finale sul 68-67. Nel prossimo turno la NPM sarà impegnata sul campo del CUS Palermo, incontro che si disputerà sabato 2 novembre alle 18:00.

Tabellino: Nuova Pallacanestro Marsala – “Peppino Cocuzza” Basket S. Filippo del Mela 68-67.

Parziali: 19-23, 20-19, 16-17, 13-8.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 10, Miculis 7, Cucchiara, Abrignani 10, Donato, Linares 4, Gentile, Frisella 17, Stankovic 10, Chen n.e., Tartamella 8, Niang 2. Allenatore: Giuseppe Grillo

Peppino Cocuzza Basket S. Filippo del Mela: Sorbara 5, Incremona 12, Scimone 10, De Gaetano 7, Lebediev 5, Cianciafara n.e., Scozzaro 14, Orlando n.e. Lipari n.e., Ruiz De Siqueira V. 14. Allenatore: Francesco Romeo

Arbitri: Licari di Marsala e Campanella di Monreale (PA)