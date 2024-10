Trapani, finalmente parte la mensa

31/10/2024 14:51:00

A Trapani la mensa scolastica partirà il 6 novembre, ponendo fine ad un'attesa che ha visto la città primeggiare in una triste gara di inefficienza con Marsala, dove il servizio mensa è ancora un miraggio.

"Come è noto, ai primi di ottobre, a seguito del dichiarato usufrutto del ramo d’azienda della ditta Break s.r.l. alla subentrante ditta E.P. S.p.A., poi risultata aggiudicataria del servizio, gli uffici comunali sono stati costretti, a norma di legge, ad un supplemento istruttorio presso gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni che si è trascinato per circa 1 mese, di fatto ritardando l’inizio del servizio di mensa scolastica previsto per i primi di Ottobre 2024 - ha dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida -

Definita, finalmente, la fase di supplenza istruttoria documentale di cui sopra, stamani presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Trapani, alla presenza del Sindaco Giacomo Tranchida e dei Dirigenti Scolastici delle Scuole Istituto Comprensivo “Livio Bassi – Simone Catalano”, Istituto Comprensivo “Giangiacomo Ciaccio Montalto”, Istituto Comprensivo “Nunzio Nasi”, Istituto Comprensivo “Pertini”, unitamente al funzionario comunale E.Q. Dottoressa Giuffrè, sono state condivise le modalità operative del servizio di refezione scolastica a.s. 2024/2025, già appaltato alla Ditta E.P. S.p.a., con la quale è stato già stipulato apposito contratto.

D’intesa con i Dirigenti Scolastici, al fine di predisporre quanto necessario per l’espletazione del predetto servizio, è stata indicata quale data di avvio del servizio mercoledì 6 Novembre c.a., tempestivamente informando la ditta aggiudicataria.

Le famiglie degli studenti interessati dovranno prendere contatti con le rispettive scuole per il ritiro dei ticket provvisori, nelle more della registrazione degli stessi utenti nel portale “ristocloud”."