TennisTavolo: la A/2 Paralimpica nuova sfida per la Germaine Lecocq Marsala. Domenica l'esordio in casa

31/10/2024 19:00:00

Inizia una nuova avventura per la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala che, in questo inizio stagione 2024/25, si cimenterà anche nella prestigiosa Serie A/2 Paralimpica di Tennis Tavolo. Inserito nel gruppo 1-5 del girone C il Team, composto da Francesco Fosa, Francesco Sammartano ed Emanuele Carini, affronterà formazioni di valore in un torneo con una difficoltà di gioco elevata e con trasferte molto lunghe che metteranno a dura prova le abilità pongistiche in carrozzina del gruppo squadra. Questo il girone con le cinque avversarie dei lilibetani:

- Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala;

- Dilettantistica T.T. Olimpicus Catania;

- TennisTavolo Sassari A;

- TennisTavolo Sassari B;

- Isola Nuova Roma;

- Libertas Ping Pong Monterosello Sassari.

La formula del torneo, diviso in sette giornate, prevede tre concentramenti unici in cui verranni giocati 5/6 match. L’atteso primo concentramento comprendente la prima e la seconda giornata, la Germaine Lecocq Monte Polizo, lo giocherà in casa, presso la Palestra dell’Istituto Cosentino di Marsala, domenica 3 novembre prossimo con inizio delle ostilità sportive alle ore 09:30 e questi saranno gli incontri:

- Amaro Monte Polizo Marsala – Isola Nuova Roma

- Amaro Monte Polizo Marsala – TennisTavolo Sassari B

- Libertas Monterosello – T.T. Olimpicus Catania

- TennisTavolo Sassari A – TennisTavolo Sassari B

- T.T. Olimpicus Catania – TennisTavolo Sassari A