Domenica a Marsala il Maestro Manabu Takasawa in concerto

06/11/2024 11:11:00

Il Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala si prepara ad accogliere, il 10 novembre, una delle stelle più brillanti

del panorama pianistico internazionale: Manabu Takasawa.

Il concerto, inserito nel prestigioso cartellone della XXIV stagione concertistica dell'Accademia Beethoven - istituzione che sotto la sapiente direzione del M° Giuseppe Lo Cicero da oltre 25 anni arricchisce il tessuto culturale siciliano - si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’anno.

Il Concerto, denominato del Marsala Music Festival, con il patrocinato del Comune di Marsala e della Regione Sicilia, propone un viaggio musicale di rara raffinatezza. Ad aprire la serata sarà "Ma mère l'Oye" di Ravel, capolavoro dove il compositore francese trasfigura il mondo delle fiabe in un caleidoscopio sonoro di straordinaria suggestione. La scaletta prosegue con due gioielli del repertorio romantico: la "Mazurka in Mi bemolle minore, Op.3 No.3" di Filtsch e "l'Impromptu in Sol bemolle maggiore", prima di addentrarsi nell'universo drammatico di Prokofiev con quattro estratti da "Romeo e Giulietta", tra cui l'intensissimo "Romeo Bids Juliet Farewell". A chiudere, un omaggio al genio di Gershwin attraverso le brillanti "Etudes" di Earl Wild, basate su immortali standard come "I Got Rhythm" e "The Man I Love".

Manabu Takasawa, attualmente professore di musica all'Università del Rhode Island, rappresenta una delle voci più autorevoli del pianismo contemporaneo. La sua carriera, costellata di successi internazionali - dalle sale del Kennedy Center di Washington all'Opera City di Tokyo - si distingue per uno stile interpretativo che coniuga raffinatezza tecnica e profonda sensibilità musicale. Oltre all'attività concertistica, Takasawa ha costruito una solida reputazione come didatta, tenendo masterclass in prestigiose istituzioni tra Giappone, Taiwan e Vietnam.

La sua presenza a Marsala conferma la vocazione dell'Accademia Beethoven nel promuovere eventi di altissimo profilo artistico, contribuendo a consolidare il ruolo della città come polo culturale di riferimento nel Mediterraneo. L'appuntamento di domenica al Teatro Sollima rappresenta dunque un'occasione imperdibile per immergersi nella grande musica, guidati da un interprete che ha fatto della ricerca dell'eccellenza la propria cifra stilistica.