Volley B1: importante rinforzo per l’EnoDoro Marsala Volley, entra in squadra Romina Courroux

08/11/2024 08:30:00

La EnoDoro Marsala Volley pone subito rimedio alle prossime assenze della sua palleggiatrice Erin Grippo infortunatasi durante l’ultimo match di stagione regolare al palazzetto dello Sport di Marsala contro la Nimis Pomezia. La società cara al Presidente Massimo Alloro, al fine di aggiungere un ulteriore elemento al reparto delle palleggiatrici, acquisisce così le prestazioni sportive dell’esperta regista argentina Romina Courroux che entra in organico per contribuire con le sue abilità a consolidare la posizione in Campionato. Esperienza da vendere per Romina Courroux che presenta un curriculum di assoluto livello con esperienze italiane in serie B1, a partire dalla stagione 2014/15, a Casale Monferrato, Trecate Novara, Collegno, Garlasco e Chieti per raggiungere la Sicilia orientale nel 2022/23 indossando la maglia di Santa Teresa di Riva dimostrando tutto il suo valore proprio nel girone di B1 della stessa Marsala Volley. La scorsa stagione la giocherà in serie A2 tra le file della Narconon Melendugno trascorrendo una stagione di grandi esperienze sportive.

“Sono molto contenta di indossare la maglia del Marsala Volley, dal primo momento mi sono trovata davvero bene, per me è come stare in famiglia. La società ha un progetto importante che sento anche mio, sono sicura che quest’anno ci toglieremo tante soddisfazioni. Mi piace molto la mentalità vincente di Coach Luca D’Amico, so già che si lavorerà tanto con lui, ma sono pronta perché chiedo a me stessa sempre di migliorare e penso che questa sia la stagione giusta per raggiungere obiettivi importanti”.