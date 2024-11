Poste organizza un webinar in provincia di Trapani sull'Educazione Digitale

10/11/2024 22:00:00

Anche in provincia di Trapani tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.



Durante l’ appuntamento dal titolo “L’eCommerce e le nuove esperienze di pagamento” previsto per Lunedì 11 novembre Flavio Mastrangelo, responsabile Merchant Solutions in PostePay, illustrerà i cambiamenti del mercato dell’e-commerce oggi, sempre più focalizzato nella ricerca di un’esperienza di acquisto immediata e interattiva, e come i pagamenti digitali si sono arricchiti di nuove funzionalità che agevolano il cliente nella scelta, lo assistono durante il checkout e gli offrono opzioni aggiuntive online e offline, offrendo soluzioni che integrano l’azione in ottica omnicanale

La crescita dell’eCommerce ha messo in evidenza come una esperienza di pagamento fluida e veloce sia un elemento chiave per la fidelizzazione del cliente e per l’aumento del tasso di conversione degli acquisti per i venditori. Le transazioni oggi non sono più limitate alla mera transazione economica, ma diventano un'esperienza personalizzata, integrando nuove tecnologie che hanno reso i percorsi sempre più rapidi e semplificati in ogni fase. È proprio l’emergere di tali tecnologia che ha rivoluzionato le esperienze e creato sempre più esigenti che richiedono operazioni sempre più veloci.



Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni. Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.