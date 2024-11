Misiliscemi, in Comune un incontro sul randagismo

20/11/2024 19:50:00

Il sindaco di Misiliscemi, Salvatore Tallarita, ha incontrato al Comune una delegazione di cittadini per affrontare il tema del randagismo.

Nel corso del confronto, ricco di proposte, segno di una comunità attiva e collaborativa con le istituzioni, si è preso coscienza di quanto il fenomeno sia diffuso e di come non possa essere circoscritto ai confini del singolo Comune. L’intendimento è quello di aprire un tavolo di confronto per fare rete fra i Comuni, per il tramite del Prefetto di Trapani.

“Le nostre comunità stanno sempre più crescendo guardando al bene comune dei cittadini e degli animali domestici - dice il sindaco Tallarita -. Tra i nostri obiettivi principali c’è quello di garantire il benessere animale, e sappiamo che un altro problema correlato è il censimento di cani e gatti randagi: pensare di fare una politica attiva per il contrasto al randagismo senza partire dai numeri diventa complicato. Ecco perché si è parlato anche di questo, gettando le basi per confronti futuri nell’unica direzione di migliorare la situazione attuale”.