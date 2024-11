Marsala, il 27 novembre si presenta il libro “Angela Bottari – Storia di una donna libera”

22/11/2024 09:33:00

In occasione della settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne,

il Partito Democratico, i Giovani Democratici e la Conferenza delle Democratiche presenteranno al Convento del Carmine a Marsala, mercoledì 27 novembre 2024 alle ore 17:30, il libro: "Angela Bottari - Storia di una donna libera" a cura di Pietro Folena e Francesco Lepore.

Dialogheranno con l'autore Francesco Lepore: Linda Licari, coordinatrice del circolo online PD Nilde Iotti, Riccardo Patti, Segretario dei Giovani Democratici di Marsala, Giovannella Licari, Delegata nazionale della Conferenza delle Democratiche, Cleo Licalzi, Esecutivo nazionale della Conferenza delle Democratiche e Carmela Daidone, Assessora del Comune di Erice.

Angela Bottari ha segnato la storia italiana della seconda metà del Novecento. I diritti e le libertà della persona, in particolare delle donne, furono la sua più autentica passione: per il loro riconoscimento Angela lottò senza quartiere durante i tre mandati come Deputata della Repubblica e, poi, nel restante vissuto messinese. Il suo complesso percorso esistenziale è riconosciuto attraverso testimonianze e interviste di chi ne condivise le battaglie politiche o semplicemente ebbe la fortuna di conoscerla.