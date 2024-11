Buongiorno24 del 28 Novembre 2024

Operazione "Taken Down" contro la pirateria audiovisiva

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Catania, ha condotto l'operazione "Taken Down", smantellando una vasta organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva. Il gruppo forniva illegalmente contenuti a oltre 22 milioni di utenti in Europa, causando danni stimati in oltre 10 miliardi di euro.