Pnrr, un incontro alla Prefettura con i Comuni del Trapanese

28/11/2024 17:15:00

Si è tenuto presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani, un incontro con i Comuni della Provincia di Trapani organizzato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato in collaborazione con la Prefettura di Trapani, l’Ispettorato Generale per il PNRR, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo – Direzione Generale e con la partecipazione della Guardia di Finanza della Provincia di Trapani, per coadiuvare tutti i soggetti attuatori nell’effettuazione degli adempimenti relativi all’implementazione e alla rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS.



All’evento hanno partecipato il Prefetto di Trapani, il direttore Generale del MEF Area sud Sicilia, il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, il Comandante della Guardia di Finanza, il Dirigente Ufficio VII –dell’Ispettorato Generale del PNRR coadiuvato dai relatori dell’assistenza tecnica e dei controlli.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi diversi aspetti del PNRR e si è ribadita l’importanza della proficua collaborazione fra tutte le amministrazioni per la realizzazione del Piano. I relatori dell’assistenza tecnica hanno illustrato gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla rendicontazione su ReGis ed è stato fornito supporto tecnico rispondendo ai quesiti posti dai Comuni. Particolare attenzione è stata posta alle tematiche connesse alla prevenzione della corruzione, al conflitto di interesse e al doppio finanziamento, anche al fine di prevenire una distorta acquisizione delle risorse finanziarie da parte della criminalità organizzata

L’occasione è stata utile per ribadire l’importanza che l’attuazione del P.N.R.R. riveste per un territorio trapanese sempre più inclusivo e solidale.