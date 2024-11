Enti locali, 35milioni per i comuni in crisi finanziaria

30/11/2024 14:00:00

Ammontano a 35 milioni di euro le risorse previste dalla legge n.25/2024 il cui riparto è stato definito in queste ore. Sono stati concessi contributi ai comuni in dissesto finanziario, a quelli che hanno fatto ricorso ai piani di riequilibrio finanziario pluriennali e per contenere il peggioramento del disavanzo di amministrazione.

A 56 comuni in dissesto finanziario e con popolazione fino a 25.000 abitanti sono stati destinati 12 milioni e mezzo di euro (decreto n. 530 del 27 novembre 2024).

Venti milioni di euro a 30 comuni in piano di riequilibrio finanziario (decreti n.526 e n.529 del 27 novembre 2024) e 2 milioni di euro per aiutare 26 comuni dell’Isola a non peggiorare il disavanzo di amministrazione (decreto assessoriale n. 528 )

“Apprezziamo la scelta del Governo del Parlamento, – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia- si tratta di un primo importante passo e riteniamo si debba proseguire attraverso scelte di carattere strutturale per porre fine a questa drammatica condizione di fragilità finanziaria che caratterizza i comuni dell’Isola.”