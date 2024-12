Misiliscemi ha già il programma degli eventi natalizi

01/12/2024 22:15:00

L’Amministrazione Comunale di Misiliscemi, assieme alle Associazioni del territorio, e ai cittadini, ha definito un ricco cartellone di eventi per le festività natalizie e di fine anno, per condividere con chi lo vorrà, dei momenti di festa legati alle tradizioni in un clima di collaborazione e armonia, che caratterizza la comunità misilese. Il “Natale delle contrade” prevede tanti appuntamenti, dal 7 dicembre al 6 gennaio, che offriranno ai cittadini del territorio un’occasione in più per conoscere e apprezzare le peculiarità che caratterizzano Misiliscemi, in un’ottica di fraternità e relax.

“Ci apprestiamo a vivere, come comunità, un altro Natale. Un momento al quale prestiamo particolare attenzione, perché sappiamo quanto sia importante proporre occasioni per accendere ulteriormente la voglia e il bisogno di unità, in un territorio come il nostro, frutto di un percorso condiviso con impegno e coraggio. Abbiamo elaborato una serie di iniziative, con il sostegno delle associazioni, dei cittadini e dei giovani della Consulta, che rappresentano sicuri momenti di condivisione e che, ci auguriamo, possano attrarre anche i non residenti a Misiliscemi. Un luogo da vivere in armonia”, dice il sindaco, Salvatore Tallarita.

“Anche quest’anno proponiamo un ricco programma che celebra la magia del Natale e la bellezza della nostra comunità con la sua voglia di condividere e di donare – dice l’assessora Barbara Mineo con deleghe alla Cultura e alle politiche giovanili, tra le altre-. Abbiamo voluto offrire occasioni per ritrovarsi attraverso concerti, mercatini e tante sorprese per grandi e piccoli. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere ancora una volta possibili queste manifestazioni e invitiamo cittadini e visitatori a vivere insieme la gioia e l’atmosfera unica di questo periodo dell’anno”.