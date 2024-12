Basket: la NP Marsala torna da Catania con una sconfitta per 93-48

03/12/2024 07:30:00

Non raccoglie punti fuori casa la Nuova Pallacanestro Marsala in una delle trasferte più ostiche del campionato, quella contro l'Alfa Basket Catania, formazione tra le meglio attrezzate per il salto di categoria di questa Serie C 2024-25. Gli etnei si aggiudicano la nona giornata di andata con il punteggio di 93-48. Buono l'avvio dei marsalesi nel primo quarto. I ragazzi di Anteri, in panchina da head coach con Grillo assente per squalifica, riescono a portarsi in vantaggio sugli etnei con Miculis per due volte dai 6,75 e Stankovic e a rimanere in scia fino al finale dei primi dieci minuti di gioco quando i catanesi ingranano la quarta ed iniziano a macinare punti su punti soprattutto con Drigo (14 punti personali su 23 nel solo primo quarto) mentre i marsalesi faticano a trovare la concretezza nelle conclusioni. Il primo parziale è 25-16. La seconda frazione di gioco vede una NPM stregata a canestro: i lilybetani vanno a segno solo dalla lunetta, mentre gli etnei con Pappalardo, Smorto e Barbakadze allungano il divario fino a +20 al riposo lungo che scatta con il tabellone che segna 45-25. Dopo gli spogliatoi il gioco riprende con Miculis e Tartamella tra i più attivi per gli azzurri, ma i padroni di casa colpiscono per cinque volte dall'arco di cui tre volte consecutive con Drigo, capitan Abramo e Smorto e veleggiano all'ultimo riposo forti di un vantaggio consistente. La sirena suona sul 69-37. L'ultima frazione di gioco scivola via con l'Alfa Basket saldamente avanti e le due panchine che decidono di dare spazio ai giocatori sinora meno impiegati, compreso il neoacquisto catanese Smorto, che si ritaglia il ruolo di secondo miglior realizzatore dell'incontro con 17 punti personali, mentre per Marsala si mette in evidenza capitan Frisella, con una tripla a segno tra le tante fuori misura provate dalla NPM. L'incontro termina 93-48. La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo in casa l'8 dicembre alle 18:00 contro Nova Basket Capo d'Orlando.

Tabellino: Alfa Basket Catania-Nuova Pallacanestro Marsala 93-48 - Parziali: 25-16, 20-9, 24-12, 24-11.

Alfa Basket Catania: Ruffino, Gatta 15, Drigo 23, Torrisi 5, Bonanno 2, D’Aquino 1, Marino, Pappalardo 7, Janjusevic 6, Barbakadze 5, Abramo 12, Smorto 17. All. Zečević Z.

Nuova Pallacanestro Marsala: Abrignani 2, Donato, Frisella 9, Chen, Linares 1, Farruggia, Cucchiara, Gentile 3, Stankovic 4, Tartamella 7, Niang 7, Miculis 15. All. Anteri A.

Arbitri: Marino e Sguali di Porto Empedocle (AG).