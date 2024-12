Un cittadino italiano in più a Marsala, viene dalla Guinea

Marsala: da settimane c'è una perdita d’acqua in via Stefano Bilardello

Da diverse settimane, in via Stefano Bilardello a Marsala, una copiosa perdita d’acqua riversa incessantemente litri e litri sulla strada, senza che nessuno intervenga per risolvere il problema. La fuoriuscita sembra provenire da un pozzetto...