 Sicilia Express: biglietti esauriti in poco più di un'ora

04/12/2024 16:00:00

I biglietti del Sicilia Express, il treno low-cost organizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con Fs Treni Turistici Italiani per il periodo natalizio, sono stati venduti in poco più di un'ora. L'iniziativa ha messo a disposizione 500 posti per l'andata e altrettanti per il ritorno, con partenza prevista il 21 dicembre e rientro il 5 gennaio 2025.

«L'iniziativa ha dimostrato di rispondere a una reale esigenza. Abbiamo dato la possibilità a tanti siciliani di tornare a casa per le feste a un prezzo contenuto, affrontando le difficoltà legate ai costi dei collegamenti con la Sicilia. Ringrazio Fs Treni Turistici Italiani per aver supportato il progetto. Stiamo già lavorando per organizzare un altro treno durante le feste», il commento del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il presidente ha anche ricordato che, pur non essendo una soluzione definitiva, il governo sta affrontando il problema dei costi attraverso altre misure, come il bonus caro voli, che ha ottenuto un buon riscontro.

«Il grande successo del Sicilia Express, che non ha precedenti anche secondo Ferrovie, ha confermato le nostre aspettative. Gli uffici dell'assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, d'intesa con la Presidenza della Regione, stanno lavorando in queste ore con i tecnici di Treni turistici italiani per organizzare un secondo convoglio che colleghi, nelle festività natalizie, Nord e Centro Italia con la Sicilia. I tempi dipendono dalle autorizzazioni legate a ragioni di sicurezza della circolazione ferroviaria. Con il nuovo convoglio soddisferemo le tante richieste di siciliani, e non soltanto, che desiderano raggiungere l'Isola. Entro il fine settimana ufficializzeremo il secondo treno. Tutti i dettagli con le date e le modalità per l'acquisto dei biglietti saranno comunicati subito dopo». Lo dice l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.

Il percorso del Sicilia Express

Il treno partirà il 21 dicembre dalla stazione di Torino Porta Nuova e attraverserà nove città della Penisola prima di arrivare a Messina, da dove si diramerà in due tratte: una per Palermo e una per Siracusa, con fermate intermedie. Il ritorno è previsto per il 5 gennaio 2025. Il buon esito del Sicilia Express potrebbe portare a nuove iniziative simili in futuro, con l'obiettivo di facilitare i collegamenti tra la Sicilia e il resto d'Italia durante i periodi di maggiore richiesta.