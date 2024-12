Marsala, sequestrata una casa popolare occupata abusivamente ad Amabilina

05/12/2024 12:16:00

Una casa popolare occupata abusivamente nel quartiere Amabilina di Marsala è stata sequestrata.



E non è stato facile, perchè si tratta di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria eseguito congiuntamente dagli agenti di Polizia Municipale e Polizia di Stato. Le rispettive pattuglie sono state impegnate nel sequestro di un immobile ricadente nel cosiddetto “quadrato”, all’interno del rione popolare di Amabilina.



Gli agenti contestualmente hanno sgomberato l’alloggio che era occupato abusivamente. Gli abusivi oltre a compiere un reato hanno danneggiato quelle persone che invece avevano diritto, in base alle graduatorie, ad avere assegnato l’alloggio. Sono situazioni non facili da gestire per le forze dell’ordine, per questo motivo è stata necessaria la presenza di due corpi di polizia. Su tp24 abbiamo parlato spesso del fenomeno molto diffuso dell’occupazione abusiva degli alloggi popolari. Spesso accade che gli abusivi si impossessano degli immobili già abitati, con tutti i mobili e gli effetti personali degli assegnatari all’interno.



Il sindaco Massimo Grillo commenta così: ”“Esprimo il mio apprezzamento al comandante Vincenzo Menfi e alla dirigente del Commissariato Antonella Vivona per avere coordinato un intervento eseguito con professionalità. Una delicata situazione gestita con la massima attenzione dagli Agenti, prevenendo ed evitando problemi di ordine pubblico. Va sottolineato che questo risultato è stato possibile anche grazie ai recenti interventi legislativi che hanno rafforzato gli strumenti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per contrastare le occupazioni abusive. Ritengo che questo provvedimento rappresenti un precedente importante, destinato a scoraggiare ulteriori episodi simili e a garantire il rispetto delle regole nella nostra comunità. Un’altra bella pagina di affermazione della legalità nella nostra città”.