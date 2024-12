Presentato il programma degli eventi natalizi a Mazara

05/12/2024 17:30:00

Nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo, alla presenza di associazioni e rappresentanze di docenti e studenti del Liceo Artistico e della sezione Alberghiero dell'Istituto Ferrara, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma “Natale in Piazza 2024” che prenderà il via sabato 7 dicembre alle ore 17 con l'accensione dell'albero natalizio in piazza della Repubblica e terminerà domenica 6 gennaio.

Oltre 40 eventi dedicati a bambini ed adulti ed alcune novità come l'Open stage che dopo l'evento del 27 dicembre diverrà un punto di riferimento per gli artisti di strada.

Il sindaco Salvatore Quinci ha sottolineato nel suo intervento di apertura "l'obiettivo di offrire alla cittadinanza, a turisti e visitatori, una serie di eventi attrattivi coinvolgendo associazioni e scuole, in un periodo particolarmente sentito qual è quello natalizio".

L'assessore al Decoro Urbano Isidonia Giacalone ha illustrato e descritto le luminarie e gli addobbi natalizi che già da qualche giorno illuminano il centro cittadino, esprimendo un ringraziamento alla squadra tecnica comunale per la collaborazione ed al Liceo Artistico, intervenuto con una delegazione guidata dal dirigente Erino D'Antoni, che ha sottolineato il “proficuo rapporto istituzionale Scuola-Comune”.

L'assessore alla Cultura ed Eventi Germana Abbagnato ha illustrato il programma sottolineando anche che il primo step del nuovo corso di eventi sarà rappresentato da una nuova organizzazione dell'arte di strada grazie anche alla collaborazione con Open Stage, un'innovativa app tecnologica che debutterà il 27 dicembre in piazza della Repubblica con artisti di fama nazionale e che dal 28 potrà essere utilizzata per prenotazioni di esibizioni di artisti di strada. Prevista inoltre la collocazione di un totem tecnologico fisso dotato di cassa ed apparecchiature. Nel corso della conferenza stampa, video collegamento con Ugo Vivone della piattaforma Open Stage che approda per la prima volta in Sicilia

Il programma della giornata inaugurale del 7 dicembre è stato anticipato da Gianfranco Campisi che dalle 16,30 aprirà un radio Azimut live in piazza della Repubblica e che vedrà alle ore 17 l'accensione dell'albero alla presenza del sindaco Quinci e di rappresentanti istituzionali, del Liceo Artistico e dell'Istituto Ferrara sezione Alberghiero e dell'associazione Fidapa con maschere disney, spettacoli e degustazioni.

Sempre il 7 dicembre alle ore 20,30 al cine teatro Rivoli il Satiro D'Oro Festival i cui dettagli sono stati illustrati da Gianfranco Palermo e dal patron Enzo Marino.

Nel corso della conferenza stampa spazio anche alle associazioni.

Il programma di eventi potrà essere integrato da eventi collaterali in corso di organizzazione.