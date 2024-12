Luana Rondinelli premiata con il Premio "Danzuso" 

17/12/2024 17:30:00

L’attrice, drammaturga e regista marsalese Luana Rondinelli è tra i premiati del prestigioso riconoscimento dedicato a Domenico Danzuso, celebrato tra i maggiori esponenti della critica teatrale italiana, nell’ambito della manifestazione in programma ieri sera in occasione della 23ª edizione dell’evento che si svolgerà nell’auditorium del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, sede dell’Associazione Premio Danzuso, con la conduzione di Marina Cosentino.

I premi sono realizzati dallo scultore dell’Accademia di Belle Arti di Catania Pierluigi Portale su progetto grafico del direttore Gianni Latino. Luana Rondinelli è nota per opere come “Taddrarite”, che affronta il tema della violenza domestica, e di recente alla Casa del Cinema di Roma ha ricevuto, per il suo cortometraggio “Assunta”, il premio “Cinema Italiano” al Roma Film Corto, per il lavoro che affronta il tema dell’affido familiare e della prostituzione con una narrazione intensa e al contempo delicata.

“Legare il mio nome a una personalità così importante come è stato Domenico Danzuso mi gratifica profondamente – dice Luana Rondinelli -. Una personalità che si è distinta in ambito artistico, culturale e sociale lasciando un segno indelebile nella città di Catania e in tutta Italia. Ricevere questo premio per il teatro è un augurio importante per me. Da anni questo premio celebra le eccellenze della cultura e dello spettacolo: è uno stimolo a fare sempre meglio e a credere sempre di più nella funzione sociale del teatro”.



A ritirare il premio saranno anche il mezzosoprano russo Anastasia Boldyreva, il cantautore catanese Vincenzo Spampinato, l’attore e regista Luigi Tabita, il light designer Gaetano La Mela, la giornalista Maria Lombardo. Sarà premiato anche il videoclip del brano rap “Certe sostanze”, prodotto dall’etichetta discografica Tomato Sauce Records. Uno speciale riconoscimento, infine, andrà al Gruppo Teatro Maria Campagna, non più esistente.