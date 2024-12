Marsala, una donna è stata sorpresa a rubare in un appartamento

18/12/2024 11:02:00

I Carabinieri della Stazione di San Filippo e Giacomo, a Marsala, hanno arrestato in flagranza, per furto in abitazione, una donna di 39 anni.

La donna sarebbe stata sorpresa dai militari dell’Arma all’interno di un appartamento con gli oggetti preziosi rubati già occultati in una borsa. Il pronto intervento dei Carabinieri nell’abitazione, dove era stata forzata la porta d’ingresso, sarebbe stato richiesto dal proprietario di casa che si avvedeva dell’intrusione tramite le proprie telecamere di sorveglianza.



Dopo l’udienza di convalida è stata sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora presso il comune di residenza e contestuale divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.