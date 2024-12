Marsala. L'assessore Gerardi a Torino costa al Comune 800 euro

21/12/2024 08:35:00

Torino è cara, si sa. Soprattutto per chi va in "missione istituzionale". Come ha fatto qualche settimana fa l'assessore Ivan Gerardi, che ha partecipato, dal 20 al 22 novembre, all'assemblea nazionale dell'Anci, l'associazione dei comuni italiani.

Il viaggio dell'assessore, però, è costato al Comune di Marsala ben 800 euro. 813,01 per l'esattezza. E' il rimborso chiesto, fino all'ultimo centesimo, da Gerardi per la tre giorni torinese. Gerardi è partito il 19 e ha fatto ritorno a Marsala il 23 novembre.

Del resto, 813 euro per due giorni (ufficiali) di lavoro rappresentano sicuramente un investimento cruciale per il futuro del Comune di Marsala.

Naturalmente, il rimborso è stato deliberato senza batter ciglio, perché in tempi di crisi è importante non lesinare sulle spese. Come si suol dire, “ogni centesimo speso per il bene della comunità è un centesimo ben speso”. Anche quando quei centesimi si avvicinano a quota mille.