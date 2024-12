I fatti del 2024/ Cronaca, gossip, curiosità e notizie che hanno acceso il dibattito

30/12/2024 06:00:00

Il 2024 è stato un anno ricco di eventi che hanno catturato l'attenzione dei lettori su Tp24.it. Dalla cronaca locale alle curiosità, passando per i gossip e le vicende ambientali, ecco le notizie che hanno fatto discutere.

Trapani, restare o scappare: il dibattito è sempre acceso

Il tema della fuga dalla Sicilia ha infiammato il dibattito con storie di chi ha scelto di andarsene. Tra queste, la lettera di una cittadina brasiliana che, dopo otto anni a Trapani, ha deciso di lasciare la città, denunciando disservizi e opportunità mancate. A fare eco, le dichiarazioni di due imprenditori pronti ad abbandonare il territorio per le difficoltà burocratiche e fiscali. Anche i turisti non sono stati teneri: c'è chi ha criticato duramente i prezzi e la qualità dei servizi turistici nel Trapanese, sottolineando un rapporto qualità-prezzo poco competitivo.

Dallo Stagnone a San Vito: paradisi maltrattati

La Laguna dello Stagnone è stata al centro di polemiche anche quest'anno. Da un lato le attività come il kite surf e i chioschi, che per i promotori servono a rendere viva la zona e a produrre reddito. Mentre dall'altro ci sono i rischi per l'ambiente, in un ecosistema molto delicato, per l'eccessiva antropizzazione. Non sono mancate, infatti, le segnalazioni di degrado ambientale, con camper abusivi, rifiuti pericolosi e ombrelloni piantati in mare che minacciano l’ecosistema. A San Vito Lo Capo, invece, meta turistica per eccellenza della provincia di Trapani è scoppiato il caso dei furbetti dell'ombrellone. C'è chi ogni mattina, d'estate, ruba spazio nella spiaggia libera per noleggiare abusivamente gli ombrelloni. Tutto ciò ha spinto le autorità a intensificare i controlli.

Matrimoni e gossip

Il 2024 ha visto due matrimoni vip in provincia di Trapani. A Mazara del Vallo, Guenda Goria ha sposato Mirko Gancitano in una cerimonia ricca di emozioni, e che è diventata tema di gossip e al centro della cronaca rosa per giorni in città. Fiori d'arancio anche per il marsalese Ignazio Boschetto de "Il Volo" che ha celebrato nozze intime con Michelle Bartolini, mantenendo la massima riservatezza. Entrambi gli eventi hanno conquistato l’attenzione dei lettori, grazie anche ai dettagli sugli abiti e alle tradizioni che hanno caratterizzato le cerimonie.

Notizie curiose: il vermocane e il vandalismo al Monumento ai Mille

Muore in crociera alle Bahamas. E la salma viene restituita in Sicilia ... senza organi. Al loro posto, segatura e fogli di giornali. E' una delle notizie, tristemente, più curiose del 2024. Alfio Torrisi, falegname siciliano, muore durante una crociera alle Bahamas. La salma torna priva di organi, sostituiti da segatura e giornali per imbalsamarla. La Procura di Catania indaga per omicidio colposo, evidenziando presunte condizioni di lavoro disumane e ritardi nei soccorsi. La famiglia denuncia negligenze nel trattamento e nella cura.



Tra le curiosità, l’avvistamento del "vermocane", verme marino dalle setole urticanti, ha allertato i bagnanti siciliani. A Marsala, il Monumento ai Mille è stato ancora una volta vandalizzato con una scritta riportante il nome di un sito pornografico, suscitando indignazione tra i cittadini. Da Trapani, invece, le luci misteriose avvistate nei cieli hanno alimentato teorie e preoccupazioni.

Risse, proteste e terremoti

Non sono mancate le vicende di cronaca nera e sociale. A Marsala, una rissa in centro storico ha scatenato il caos con lanci di bottiglie. E' stato il caso che ha fatto crescere l'allarme sicurezza nel centro della città. Ma episodi del genere si sono registrati in altre parti della provincia.

Sempre a Marsala ha suscitato molto clamore la notizia di un uomo che al termine di un matrimonio ha tentato di investire i parenti invitati. Una tragedia sfiorata.

Mentre a Erice un cittadino esasperato dalla gestione dei rifiuti ha scaricato immondizia davanti alla casa della sindaca. Sempre a Erice, le dichiarazioni di una dirigente scolastica che sostiene di parlare con gli angeli hanno diviso l’opinione pubblica. Infine, Trapani è stata scossa da un terremoto che, sebbene di lieve intensità, ha creato apprensione. Come tanta apprensione sta creando lo sciame sismico di questi giorni nel Belice.

Dai temi ambientali al gossip, il 2024 ha offerto una varietà di storie che hanno stimolato riflessioni, acceso polemiche e catturato l’interesse di migliaia di lettori su Tp24.it. Con uno sguardo al nuovo anno, non resta che attendere altre storie capaci di sorprendere e appassionare.