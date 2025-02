Bayesian: il recupero del relitto avverrà ad aprile

06/02/2025 07:27:00

Sarà recuperato a metà aprile il relitto del Bayesian, il maxi yacht a vela affondato nella notte del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, a pochi chilometri da Palermo. La decisione è stata presa dalla Procura di Termini Imerese, che ha stabilito i tempi e le modalità dell’operazione insieme agli investigatori della Guardia Costiera e agli avvocati del consorzio di assicurazioni della società che gestisce l’imbarcazione per conto degli armatori.

Una complessa operazione di recupero

Il veliero, lungo 65 metri, si trova adagiato sul fondale a una profondità di 49 metri. Per il recupero sarà utilizzata una chiatta, disponibile solo in primavera, ed è prevista una delicata operazione di taglio dell’albero maestro, alto 75 metri, prima di sollevare lo scafo.

La perizia condotta dall'ingegnere Alessandro Biriaco, consulente della Procura, ha evidenziato gravi rischi nel tentativo di raddrizzare l’imbarcazione con l’albero ancora intatto: parte del sartiame è conficcato nel fondale, rendendo il recupero ancora più complesso.

Un naufragio tragico

L’affondamento del Bayesian ha provocato la morte di sette persone, tra cui il proprietario, il magnate inglese Mike Lynch, sua figlia Hannah, i coniugi Chris e Neda Morvillo, Jonathan e Judy Bloomer, e il cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio plurimo e naufragio colposo del comandante, il neozelandese James Cutfield, dell'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, e di Matthew Griffith, che si trovava di guardia in plancia al momento della tragedia.

Indagini in corso sulle cause del naufragio

Le autorità stanno ancora cercando di chiarire le cause dell’affondamento dello yacht, avvenuto in circostanze ancora poco chiare. Secondo alcune ricostruzioni, l’imbarcazione avrebbe avuto problemi strutturali o avarie che ne hanno compromesso la stabilità.

Il recupero del relitto potrebbe fornire nuovi elementi utili alle indagini, facendo luce sulle dinamiche che hanno portato alla tragedia. Nel frattempo, le famiglie delle vittime attendono risposte e giustizia per la drammatica notte in cui il Bayesian è scomparso nelle acque siciliane.

